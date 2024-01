Tội ác của đối tượng giết 6 người vượt biên 43 năm trước từng gây chấn động Quảng Ngãi

Mấy ngày qua, người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xôn xao khi nghe thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Thanh Việt (71 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn).

Việt bị truy nã về hành vi cùng đồng bọn giết 6 người, cướp tài sản trong vụ án xảy ra cách đây 43 năm trước.

Với rất nhiều người dân xã Bình Châu, họ vẫn nhớ khá rõ về vụ án từng gây chấn động làng biển. Đó là vào buổi sáng sớm một ngày tháng 4-1981, khi người dân đi biển phát hiện một số bộ phận trên cơ thể người được chôn lấp vội vàng trong lớp cát nằm sát bờ biển.

Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền địa phương. Khi lực lượng chức năng có mặt đã tiến hành đào bới lớp cát, phát hiện 6 thi thể bị sát hại.

Bắt giữ đối tượng Phan Thanh Việt. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Quá trình điều tra, công an xác định Phan Thanh Việt cùng 4 đồng phạm khác chính là hung thủ giết 6 người với mục đích cướp tài sản. Trước khi thực hiện hành vi, y cùng 4 đồng phạm đã lên kế hoạch, tìm người muốn vượt biên, dụ họ tham gia vào đường dây của mình.

Khi tìm được 6 người, Phan Thanh Việt cùng các đồng phạm đã đưa họ về bãi biển xã Bình Châu yêu cầu họ đợi thuyền đến để vượt biển trong đêm. Tuy nhiên, khi những người này có mặt, chúng dùng hung khí sát hại toàn bộ, chôn 6 thi thể dưới hố cát bên bãi biển. Sau đó, Việt và các đồng phạm cướp hết tài sản gồm tiền và vàng, chia nhau rồi phần ai nấy trốn.

"Thời đó, người đi vượt biên thường hay mang theo rất nhiều tiền và vàng. Biết được việc này nên nhiều đối tượng thời đó thường đưa người vượt biên đến những bờ biển hoang vắng lừa họ đợi tàu đến vượt biên, sau đó ép họ đưa tài sản. Nếu không đưa sẽ bị giết, cướp" – ông Nguyễn H., 76 tuổi, nguyên cán bộ xã Bình Châu nhớ lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghĩa Bình (năm 1989, tỉnh Nghĩa Bình tách thành 2 tỉnh: Quảng Ngãi và Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt được 3 người. Việt và 1 bị can khác chạy trốn nên Công an tỉnh Nghĩa Bình đã phát lệnh truy nã.

Lệnh truy nã đối tượng Phan Thanh Việt. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi



Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghĩa Bình đưa vụ án ra xét xử, tuyên tử hình đối với 2 bị cáo và chung thân 1 bị cáo. Bị can còn lại đã chống trả quyết liệt khi bị truy bắt và bị bắn chết. Riêng Phan Thanh Việt lẩn trốn biệt tích.

Quá trình truy nã, cơ quan CSĐT xác định Việt có người thân và thường lui tới ở 2 địa điểm TP HCM và một điểm ở Lâm Đồng. Tuy nhiên, ông ta không tới những nơi này và đến Cà Mau trong vai người tha hương lập nghiệp.

Theo một nguồn tin, gần đây, Việt thi thoảng bịt kín khẩu trang, lén về quê thăm vợ và 3 người con (hiện đang sinh sống ở xã Bình Châu) nên Công an tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

