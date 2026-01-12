Người phụ nữ tử vong sau khi rơi vào máy nghiền rác

Ngày 12-11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa cho biết, VKSND Khu vực 11 - Thanh Hóa đã tham gia công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa khiến 1 nữ công nhân tử vong khi rơi vào máy nghiền rác.

Hiện trường nơi nữ công nhân gặp nạn tử vong. Ảnh: VKSND tỉnh Thanh Hóa



Trước đó, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 6 giờ 41 phút ngày 5-1, tại xưởng sản xuất giấy thuộc hộ kinh doanh có địa chỉ tại bản Phụn, xã Trung Hạ, huyện Quan Hóa cũ (nay là xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa) của ông V.H.H. (SN 1977, ngụ Hải Phòng).

Nạn nhân được xác định là bà L.T.H. (SN 1982, ngụ bản Phụn, xã Hồi Xuân), là công nhân của xưởng giấy. Trong quá trình làm việc, bà H. không may bị ngã và rơi vào máy nghiền rác của xưởng sản xuất dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động