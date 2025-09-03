Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích hơn 10 ngày trong nhà kho bỏ hoang

Người dân ngửi thấy mùi hôi lạ phát ra từ căn nhà kho bỏ hoang cạnh ga Phú Hội cũ, kiểm tra thì phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy mạnh

TIN LIÊN QUAN

Ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ thi thể một người đàn ông trong nhà kho bỏ hoang tại phường Bình Thuận.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ căn nhà kho bỏ hoang, cạnh ga Phú Hội cũ (khu phố Đại Thiện 1, phường Bình Thuận) nên kiểm tra thì tá hỏa khi thấy thi thể người.

Thi thể được phát hiện đang trong tình trạng phân hủy mạnh, nằm trên nền bê tông của kho bỏ hoang.

Căn nhà kho bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, bên ngoài nhìn vào rất khó phát hiện. Ảnh: DT


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thi thể người đàn ông được xác định là ông L.T.B. (SN 1973), nhà ở gần đó.

Theo người thân, ông B. rời khỏi nhà đã hơn 10 ngày, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: mất tích , tìm thấy thi thể , thi thể người đàn ông

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP