Tìm thấy t.h.i t.h.ể nạn nhân m.ấ.t t.í.c.h khi nỗ lực cứu h.ọ.c s.i.n.h bị đ.u.ố.i n.ư.ớ.c

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-11, sau khi nỗ lực cứu được một học sinh bị đuối nước, ông Cao Văn Cường kiệt sức, không may bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Nhận thông tin, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân, người dân trên địa bàn cùng nhiều phương tiện nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

