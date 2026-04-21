TikToker Gon Pink ly hôn

TikToker Gon Pink xác nhận việc ly hôn.



Tối 20/4, TikToker Gon Pink và chồng là Phan Tuấn Vũ (thường gọi là Út Vũ) đăng tải video trên kênh TikTok cá nhân, chính thức xác nhận việc "đường ai nấy đi".

Trong đoạn clip được chú thích quay vào tháng 3, cả hai cho biết sau thời gian suy nghĩ và trao đổi, họ quyết định khép lại mối quan hệ hôn nhân trong sự đồng thuận. "Tụi mình sẽ trở thành bạn bè, người thân, và quan trọng nhất là vẫn cùng nhau làm cha, làm mẹ, dành tình yêu thương cho bé Maca", Gon Pink chia sẻ.

TikToker cho biết nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do không còn tìm được tiếng nói chung khi suy nghĩ và định hướng ngày càng khác biệt. Hai bên khẳng định không có thêm yếu tố nào khác tác động.

Gon Pink và chồng khẳng định vẫn cùng nhau chăm sóc con.

Đồng thời, cả hai cho biết vẫn giữ sự tôn trọng lẫn nhau và mong công chúng tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh, tránh lan truyền những suy đoán chưa được kiểm chứng.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng bàn luận về tình trạng hôn nhân của cặp đôi. Các từ khóa liên quan như "Gon Pink và chồng", "Gon Pink và Út Vũ" nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000) là gương mặt quen thuộc trên TikTok với khoảng 4 triệu người theo dõi. Cô được biết đến qua các nội dung giải trí mang màu sắc hài hước, tích cực, đồng thời hoạt động trong vai trò KOL, tham gia sự kiện và livestream bán hàng. Ngoài ra, nữ TikToker còn kinh doanh riêng trong lĩnh vực làm đẹp tại TP.HCM.

Trong khi đó, Phan Tuấn Vũ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và cũng sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Anh từng được nhắc đến với nhiều giao dịch cùng người nổi tiếng.

Cặp đôi kết hôn năm 2022 và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các nội dung đời sống và công việc. Hình ảnh cặp đôi với cuộc sống đủ đầy, gắn bó từng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn