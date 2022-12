Thượng tá công an làm chủ tịch UBND thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thượng tá Võ Văn Hồng (đứng giữa) nhận hoa chúc mừng được bầu làm chủ tịch UBND thành phố Dĩ An ngày 14-12 sau hơn sáu tháng khuyết chức danh này - Ảnh: T.A.

Chiều 14-12, HĐND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bầu ông Võ Văn Hồng làm chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 33 đại biểu có mặt tại kỳ họp, trong tổng số 35 đại biểu HĐND thành phố Dĩ An đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Hồng giữ chức danh trên.

Ông Hồng trước đó là thượng tá, trưởng Công an thành phố Dĩ An. Ông Hồng sinh năm 1973, quê quán tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ông có trình độ thạc sĩ luật, đại học cảnh sát.

Tại phiên họp ngày 12-12, Thành ủy Dĩ An đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc phê chuẩn ông Võ Văn Hồng được bầu làm phó bí thư Thành ủy (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đáng chú ý, ông Hồng được bầu làm chủ tịch UBND thành phố Dĩ An sau hơn sáu tháng địa phương này không có chủ tịch do nguyên chủ tịch là ông Lê Thành Tài được điều động, bổ nhiệm làm phó chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương (từ đầu tháng 6-2022).

...

Dĩ An là một trong ba thành phố của tỉnh Bình Dương (cùng với Thủ Dầu Một, Thuận An). Đây là địa bàn có kinh tế, xã hội và an ninh trật tự sôi động, phức tạp do giáp ranh với TP.HCM, Đồng Nai; có quốc lộ 1K, xa lộ Hà Nội đi qua và hàng loạt dự án lớn của TP.HCM có một phần dự án nằm trên phần đất của Dĩ An như khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, bến xe Miền Đông mới…

Trước thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương từng có một số trưởng công an cấp thành phố, thị xã được điều động, bầu làm chủ tịch UBND, nhưng sau đó đều trở lại ngành công an trước khi nghỉ hưu.

Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Châu, cựu chủ tịch UBND thành phố Thuận An, sau đó được điều động trở lại ngành, làm trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương rồi nghỉ hưu.

Ông Trương Tấn Dũng, sau khi từ trưởng Công an thị xã Bến Cát sang làm chủ tịch UBND thị xã thì được điều động trở lại ngành làm trưởng phòng an ninh kinh tế, trưởng phòng ngoại tuyến trước khi nghỉ hưu…

Tác giả: BÁ SƠN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ