Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn ở Thanh Hóa

Sáng ngày 29-3, tại khu FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và hơn 800 quan khách là các doanh nghiệp, tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa 2026

"Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển"

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 có ý nghĩa quan trọng để kết nối cơ hội và hợp tác phát triển, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.

"Với phương châm "Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển", thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Thanh Hóa sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án"- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị

Thu hút FDI đứng thứ 9 cả nước

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tỉnh Thanh Hóa đã tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,24%; nhiều chỉ tiêu kinh tế trong nhóm các tỉnh, TP dẫn đầu cả nước như: thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại. Đến nay, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỉ USD, đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI.

Được biết, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, sẽ được trao giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư đối với 42 dự án, có tổng mức đầu tư gần 4 tỉ USD.

Trong đó, có 28 dự án được trao chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư với tổng vốn 29.727 tỉ đồng (hơn 1 tỷ USD). Trong khi đó, vốn đăng ký đối với 14 dự án ký biên bản ghi nhớ đầu tư là 72.798 ngàn tỉ đồng (Gần 3 tỉ USD). Tổng vốn đăng ký đầu tư đối với 42 dự án là 102.535 ngàn tỉ đồng (tương đương gần 4 tỉ USD). Tổng diện tích sử dụng đất đối với 42 dự án là 5.224 hecta.

Cũng tại sự kiện, Thanh Hóa công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 24 tỉ USD).

Trong đó, tại lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, có 23 dự án thứ cấp ưu tiên đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỉ đồng. Về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị có gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỉ đồng. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ có 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỉ đồng. Lĩnh vực năng lượng, môi trường có 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỉ đồng…

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao động