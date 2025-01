Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình trao quyết định chuẩn y cho ông Nguyễn Thanh Nhàn (bên trái).

Cụ thể, tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 3/1/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Minh Thành để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, tại Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 3/1/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977; quê quán huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Ông có trình độ: Tiến sĩ kinh tế nông nghiệp; Cao cấp chính trị.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Phan Huy Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 3/1/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

* Ông Phan Huy Ngọc sinh ngày 12/1/1972; quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Sư phạm tiếng Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Huy Ngọc từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ); Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 3/1/2025.

