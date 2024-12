Bổ nhiệm Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng giữ chức Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 1551/QĐ-TTg ngày 12-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Đảng ủy Đoàn 969, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nguyên Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, nguyên Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Đoàn 969 cho Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Phó bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ tư lệnh cho Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chúc mừng Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng.



Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng thống nhất cao nội dung bàn giao và các ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá, trong năm 2024, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, hoàn thành tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác y tế, đón tiếp, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động và thực hiện các nghi lễ theo quy định, bảo đảm an ninh, an toàn.

...

Tổ chức duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội...

“Đây là những kết quả rất đáng tự hào; vừa là động lực, nhưng đồng thời cũng là áp lực đòi hỏi tập thể Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đoàn kết, phát huy trong những năm tới”, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu: Đảng ủy Đoàn 969, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trên cơ sở 5 nguyên tắc: Tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân; Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị: Ban Thường vụ, Thủ trưởng Bộ tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp gương mẫu, chung sức, đồng lòng vì nhiệm vụ chung. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy giá trị của Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức các hoạt động, nghi lễ, nhất là phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; giải quyết kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề mới, phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hải Trung chúc mừng Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng nhận nhiệm vụ mới - vừa là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao. Thời gian tới, Đảng ủy Đoàn 969, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành toàn diện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ: Giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; đón tiếp, tuyên truyền; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"...

Nguồn tin: Báo Chính Phủ