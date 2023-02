Thử thách với bất động sản miền Trung

Động lực từ các dự án tiềm năng

Anh Nguyễn Trọng Hiếu, một chuyên gia kinh tế nghiên cứu thị trường BĐS ở khu vực Bắc miền Trung cho rằng, “ánh sáng” của thị trường BĐS và các doanh nghiệp địa ốc tại khu vực Bắc Trung Bộ có thể sẽ xuất hiện vào cuối năm 2023. Ghi nhận thực tế về thị trường BĐS các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay cho thấy, mặc dù “cơn sốt” BĐS đất đã qua đi, giao dịch ít hơn rất nhiều so với đầu năm 2022, nhưng giá đất nền ở nông thôn hay thành thị vẫn không có dấu hiệu giảm giá sau thời gian được đẩy lên quá cao.

“Những người vay ngân hàng để lướt sóng thì cũng đã mất cọc hoặc đã bán cắt lỗ, chỉ còn những người có tiền dư dôi thì mới để lại. Tôi tin rằng, thị trường BĐS ở Nghệ An nói riêng và các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ bắt đầu ấm dần từ quý II năm nay, bởi hiện nay Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình hay Quảng Trị đang thu hút được rất nhiều dự án lớn triển khai. Ở đâu có dự án thực đi qua giá đất nó sẽ còn nhảy lên…”, anh Nguyễn Huy Hoàng, một nhà đầu tư BĐS ở Nghệ An nhận định.

Theo lý giải giới đầu tư BĐS, một điểm sáng khác cho thị trường BĐS các tỉnh Bắc Trung Bộ là thời gian gần đây các tỉnh này đã chú trọng phát triển hạ tầng, đã và đang có hàng loạt tập đoàn lớn ở trong và ngoài nước “đổ xô” về đầu lĩnh vực công nghiệp thì sẽ sớm kéo theo nhu cầu BĐS lên cao trong những năm tới.

Cụ thể, hiện ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đang có hàng loạt dự án công nghiệp “khủng” được đầu tư như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại KCN Visip của Tập đoàn Visip (Singapore) ở tỉnh Nghệ An; Nhà máy Sản xuất Pin VinES của Tập đoàn Vingroup tại Hà Tĩnh; Dự án cảng biển, sân bay tỉnh Quảng Trị… hứa hẹn sẽ “hâm nóng” thị BĐS các tỉnh Bắc Trung Bộ trong năm 2023.

Ngoài các dự án công nghiệp thì ở các tỉnh này đã có hàng loạt tập đoàn lớn về lĩnh vực BĐS đã chọn các tỉnh Bắc Trung Bộ là vùng đất lành “làm tổ”. Hàng loạt dự án BĐS có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng trở lên được các nhà đầu tư “rót” tiền vào đầu tư sắp hoàn thành đưa vào khai thác như Dự án Shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng tại Thanh Hoá do Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Flamingo Group, Tập đoàn Thịnh Phát đầu tư; Dự án biệt thự, liền kề, chung cư cao cấp tại Nghệ An do Tập đoàn Ecopark, Tập đoàn Eurowindow Holdings đầu tư; Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền, Khu nhà ở, biệt thự liền kề Hà Mỹ Hưng tại Hà Tĩnh do Tập đoàn T&T, Tập đoàn Hà Mỹ Hưng đầu tư; Các dự án đô thị tại Bảo Ninh, TP. Đồng Hới tỉnh Quảng Bình do Tập đoàn Trường Thịnh, Tập đoàn Kosy đầu tư; Dự án thương mại, nhà ở liền kề tại Quảng Trị do Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn AE đầu tư... trong thời gian tới sẽ trở nên khởi sắc và sinh động hơn.

Quan sát thị trường, nắm bắt cơ hội

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay BĐS ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh miền Trung nói riêng đang gặp những khó khăn như lãi suất và room tín dụng ngân hàng, chính sách mới về đất đai vừa được ban hành, nguồn vốn trái phiếu tắc nghẽn; tài chính của các nhà đầu tư, nỗi lo lạm phát… chưa được tháo gỡ nên thị trường BĐS hầu như “ngủ đông”. Với quá nhiều ẩn số như trên, nhiều chuyên gia nhận định năm 2023 sẽ là thời điểm “sống chậm, quan sát” săn mồi của người mua trong 2 quý đầu, cũng như sẵn sàng nắm lấy những cơ hội tốt trong hai quý sau.

Theo một số liệu khảo sát của giới đầu tư BĐS về thị trường BĐS ở các tỉnh Bắc Miền Trung, các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 cho thấy có khoảng 24% khách hàng, đặc biệt là khách hàng có nhu cầu thực có nhu cầu mua nhà ngay lập tức; 15% sẽ mua trong vòng 3 - 6 tháng tới; 39% sẽ mua trên 6 tháng; 22% sẽ mua nhà trong thời gian trên 1 năm. Như vậy mặc dù thị trường có nhiều biến động, khó khăn, nhóm khách hàng thực sự muốn mua nhà thực bắt đầu quay lại thị trường khi giá nhà trở về giá trị phù hợp hơn với khả năng tài chính của họ.

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, chủ kinh doanh nhà hàng ăn uống ở Nghệ An đang có cầu mua về nhà ở cho biết, qua nghiên cứu thị trường BĐS gần đây, giá nhà đất tại TP. Vinh cũng như các tỉnh khác lân cận có lúc thăng lúc trầm nhưng chưa bao giờ thấy giảm. Thời điểm này thị trường BĐS đang có những thay đổi, lãi suất ngân hàng lại ở mức cao nên cần xem tình hình thực tế mới “xuống tiền” được.

Chia sẻ về nhu cầu đất nền, nhà ở hiện nay, chị Trần Thị Diệu Hiền (môi giới bất động sản TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện nay lượng khách hàng tìm hiểu giá cả, dẫn đi xem đất hoặc nhà đất khá nhiều nhưng tỷ lệ “chốt” mua mức thấp. Trong cuộc khảo sát bằng câu hỏi liên quan nhu cầu thực tế thời điểm hiện tại, chị Hiền cho biết, trong 10 người chỉ có khoảng 1 người sẵn sàng xuống tiền ở thời điểm này.

“Có những khách hàng đưa ra loạt tiêu chí chọn nhà đất. Nhưng đến khi tìm được căn như vậy, họ lại lăn tăn về giá. Và thậm chí chủ nhà hạ 7% giá nhà, họ vẫn chưa xuống tiền. Khi hỏi ra, họ bảo: giá quá cao và trong giai đoạn thị trường BĐS trầm lắng cần chờ xem giá có xuống tiếp nữa không và xem còn hàng khác lựa chọn tốt hơn hơn không…”, chị Hiền nói.

Sau thời gian tìm hiểu về thị trường BĐS khi đang có nhu cầu mua biệt thự để ở, anh Lưu Quang Tiến, chủ doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh thì nhận định quan điểm của mình. Nếu có tiền nên gửi tiết kiệm trong vòng 6 tháng. Thời điểm này, người mua nên túc tắc thăm dò thị trường, lựa chọn dần và trả giá. Nếu thực sự tìm lô đất, căn nhà đẹp, hãy trả giá từ thấp hơn từ 10-30%, nếu không được thì hãy chờ đợi.

Theo các chuyên gia, thời gian qua người mua đang ở trong tâm lý chờ đợi “bắt đáy”, mong thị trường xuống nhưng thực tế không ai biết đáy ở đâu. Chính vì vậy, nếu cứ chờ đợi, người mua có thể bỏ qua cơ hội và thị trường đi qua đáy và bắt đầu đi lên. Anh Nguyễn Quang Thanh, giám đốc kinh doanh BĐS ở khu vực miền Trung nhận định: “Năm 2023, những sản phẩm phục vụ nhu cầu thực sẽ tăng thanh khoản. Nhu cầu này luôn tồn tại dù thị trường tốt hay khó. Phân khúc chung cư đang được các chủ đầu tư chiết khấu khá sâu, đây là “cơ hội 10 năm có 1” để mua được nhà giá hợp lý…”

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn