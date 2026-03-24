Thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm Thượng úy

Trần Trương Công Cường, 25 tuổi, quê Đà Nẵng, nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Bác sĩ đa khoa quân y hôm 10/3. Trong gần 370 học viên tốt nghiệp năm nay, nam sinh nằm trong 18 người được phong quân hàm thượng úy, còn lại là thiếu úy và trung úy.

"Mình bất ngờ và tự hào", Cường nói. "Mình chưa bao giờ đặt mục tiêu tốt nghiệp thủ khoa và chỉ chắc chắn về danh hiệu này ở những giây phút sát ngày tốt nghiệp nhất".

Niềm vui nhân đôi khi Cường đỗ vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và trở thành bác sĩ luân khoa ngay sau khi tốt nghiệp. Tân bác sĩ được học tập, thực hành lâm sàng ở tất cả khoa của bệnh viện này, trước khi tiếp tục trải qua một kỳ kiểm tra khác để học chuyên khoa sâu ở đây.

Cường được coi là "con nhà nòi" khi ông nội cũng từng là bác sĩ quân y, còn bố công tác tại trường Quân sự Quân khu V, Đà Nẵng. Nhiều lần được bố dẫn lên trường khi còn nhỏ, Cường thấy được những vất vả nhưng cũng cảm nhận rõ vinh dự khi khoác trên mình bộ quân phục.

Trải nghiệm đó cùng điều kiện kinh tế gia đình khiến Cường quyết tâm thi vào trường quân đội. Cường kể phía sau còn hai em trai sinh đôi. Ngày vào đại học, bố Cường đã về hưu, công việc quản sinh ở trường học của mẹ khó đủ để cho ba anh em ăn học, nhất là khi Cường muốn học ngành Y khoa.

Trúng tuyển Học viện Quân y năm 2019 với 26,35 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), Cường có 6,5 năm học tập "khá suôn sẻ", gồm cả 6 tháng đầu tham gia khóa huấn luyện tân binh ở trường Sĩ quan Lục quân 1.

Chàng trai tự nhận có khả năng thích ứng nhanh, không gặp khó khăn với những buổi học chính trị, bơi hay hoạt động trực gác, tăng gia sản xuất. Chỉ riêng phần bắn súng trong bài kiểm tra "ba tiếng nổ" (bắn súng AK, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ) khiến Cường mất thời gian tập luyện bởi cận thị.

Trở về trường sau khóa huấn luyện đó, Cường tập trung học tập ngay từ đầu bởi nhận thấy bất lợi hơn so với các bạn có nền tảng khối B (Toán, Hóa, Sinh) ở những môn đại cương.

Nam sinh luôn đọc bài trước khi đến lớp, đọc thêm tài liệu nước ngoài, xem các video mô phỏng trên mạng, không ngại hỏi bạn bè và anh chị khóa trên. Kết quả, Cường luôn đứng trong top 5 toàn khóa ngay từ năm đầu.

Theo quy định, học viên phải đi ngủ lúc 22h, nếu muốn học thêm phải sang phòng giao ban tự học để không ảnh hưởng đến các bạn trong phòng. Cường hầu như đi ngủ đúng giờ nhờ học tập trung, trừ giai đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp tới 6 môn, từ Tổ chức chỉ huy quân y, Công tác Đảng - công tác chính trị, Tiếng Anh đến lý thuyết và thực hành lâm sàng.

"Nếu tận dụng tối đa thời gian, buổi tối mình có thể học được 3 tiếng".

Ngoài học tập, Cường tham gia nghiên cứu khoa học, có hai đề tài đạt giải ba cấp học viện, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của trường. Nam sinh hai lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, nhận nhiều giấy khen, danh hiệu khác và các loại học bổng.

Kỷ niệm đáng nhớ là khi mới bước vào giai đoạn vừa học lý thuyết ở trường, vừa học lâm sàng ở viện, Cường nhận lệnh tham gia chống dịch Covid-19 ở TP HCM trong hai tuần.

"Trong những ngày chống dịch cao điểm, lằn ranh sinh - tử rất đỗi mong manh, nhưng không ai chùn bước, khiến mình càng phải cố gắng", Cường nói.

Cường nhận học bổng Odon Vallet trong hai năm 2022 và 2023.

Chưa xác định chuyên ngành sâu nhưng Cường thích Nội tim mạch và Ung bướu.

"Mình không có lý do nào đặc biệt, chỉ đơn giản là thấy say mê và thích tìm tòi mỗi khi nghiên cứu hay gặp ca lâm sàng liên quan đến hai chuyên ngành này", Cường nói.

Tân bác sĩ quân y cho biết cố gắng học hỏi nhiều trong thời gian ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trở thành người thầy thuốc "sâu về y lý, giỏi về y thuật và giàu y đức".

