Thấy nam thanh niên bước vào thang máy, người phụ nữ sợ hãi nên tấn công trước khiến đối phương khiếp sợ

Trên thế giới từng xảy ra nhiều trường hợp phụ nữ đi thang máy một mình cùng một người đàn ông đã bị tấn công, cướp giật hoặc quấy rối tình dục. Thậm chí vào năm 2016, Sở Cảnh sát Osaka ở Nhật Bản còn ra khuyến cáo khuyên phụ nữ khi đi một mình, nếu có thể thì hãy tránh đi vào thang máy nếu bên trong đã có đàn ông để bảo đảm an toàn cho họ.

Chính vì thế, một vụ việc mới xảy ra tại Malaysia, khi một người phụ nữ đã "ra đòn tấn công" trước khi cảm thấy bản thân bị đe dọa đã khiến dư luận xôn xao tranh cãi. Trong khi một số lên tiếng bảo vệ người phụ nữ, thì một số cho rằng hành động của người này quá hồ đồ và có thể đã làm bị thương một người vô tội.

Thông tin trên tờ World Of Buzz cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 24 phút tối ngày thứ Sáu, 19/4 vừa qua tại thang máy một khu chung cư ở iPark, Bayan Lepas, bang Penang của Malaysia.

Thấy nam thanh niên bước vào thang máy, người phụ nữ liền đổ nước nóng lên người khiến đối phương hoảng sợ.

Từ hình ảnh do camera an ninh trong thang máy ghi lại, có thể thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo trắng, quần sẫm màu, đeo kính đang đứng trong thang máy, mắt nhìn vào điện thoại. Khi thấy một nam thanh niên bước vào, cô này ngay lập tức cảnh giác.

Nam thanh niên sau đó giơ tay lên lau mặt và nhìn liên tục về phía người phụ nữ, khiến cô này cảm thấy bản thân đang bị đe dọa.

Bài đăng trên Twitter nhanh chóng được xem tới 1 triệu lượt chỉ sau 1 giờ đăng tải.

Ngay sau đó, người phụ nữ đã quyết định tung đòn tấn công trước bằng cách mở nắp chai nước rồi hất lên người của nam thanh niên. Từ hơi nước bốc lên, có thể thấy đây là nước nóng. Nam thanh niên sau đó đã bị bỏng ở cổ và lưng. Người này cũng được xác định là người khuyết tật nhưng không rõ mức độ khuyết tật ra sao.

Hiện vụ việc đang được điều tra và cảnh sát khuyến cáo người dân không nên tự đưa ra những lời đồn đoán và bình luận thiếu căn cứ.

Trong khi đó, ngay sau khi được đăng tải chỉ 1 giờ đồng hồ, vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn của các cư dân mạng với 1 triệu lượt xem, hàng trăm bình luận và 10k lượt chia sẻ trên Twitter.

Nam thanh niên bị bỏng ở cổ và lưng sau sự việc.

"Người phụ nữ đã quá vội vàng và có thể làm bị thương người vô tội. Hãy nhìn động tác xua tay của nam thanh niên, có thể cậu ta hoàn toàn không có ý định làm hại bà ấy", một người viết.

"Nếu nam thanh niên là người khuyết tật và có thể không cố tình nhìn người phụ nữ thì cậu ấy đã bị oan", một người khác đồng tình.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng người phụ nữ đã rất tỉnh táo và biết cách bảo vệ bản thân.

"Các cô gái trẻ có thể tham khảo cách làm này để tự vệ, suy cho cùng thì một chai nước nhỏ cũng không thể khiến ai đó gặp nguy hiểm quá lớn được, chỉ có thể dọa cho kẻ xấu từ bỏ ý định thôi", một người cho ý kiến.

