Thanh niên thách thức "Đố anh bắt được em" đã công khai xin lỗi

Ngày 16-4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi xác nhận đã mời C.V.Đ (28 tuổi, trú phường Ba Ngòi, chủ tài khoản Facebook Đ.C.G) đến làm việc để làm rõ hành vi đăng bình luận mang tính quấy rối, xúc phạm cơ quan chức năng trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an phường Ba Ngòi ra quân xử lý các trường hợp lái xe độ chế, nẹt pô, rú ga, tụ tập, lạng lách, đánh võng... và đăng thông tin trên trang Facebook "Công an phường Ba Ngòi, Khánh Hòa" thì tài khoản của C.V.Đ gửi bình luận mang tính thách thức: "Đố anh bắt được em", đăng kèm hình ảnh một xe máy có dấu hiệu độ chế.

Tại cơ quan công an, Đ. cho biết bản thân không trực tiếp độ chế xe nhưng thừa nhận đã đăng tải nội dung không phù hợp. Người này đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ bình luận tiêu cực và đăng bài xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân. Lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh và yêu cầu không tái phạm.

Công an phường Ba Ngòi làm việc với thanh niên thách thức "Đố anh bắt được em"

Qua xác minh, công an cũng xác định chủ tài khoản là C.V.Đ và làm rõ chiếc xe trong hình ảnh sử dụng biển số của một xe khác.

Công an phường Ba Ngòi khuyến cáo, mạng xã hội là môi trường ảo nhưng trách nhiệm pháp lý là thật; mọi hành vi, phát ngôn đều có thể bị truy vết. Người dùng cần ứng xử văn minh, góp ý đúng nơi, đúng mực, tránh các hành vi công kích hoặc quấy rối cơ quan, tổ chức. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh niên bình luận trên Fanpage của lực lượng công an phường Ba Ngòi

Tác giả: K.Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động