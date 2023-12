Thanh niên lạ mặt vào spa thản nhiên làm việc xấu và phản ứng đáng chú ý của 2 nữ nhân viên

Your browser does not support the video tag.

(Video ghi lại hành động xấu xí của nam thanh niên tại cơ sở làm đẹp. Nguồn: Tôi là người Long Khánh)

Theo đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh tại cơ sở làm đẹp, có 2 nhân viên đang ngồi ở 2 buồng riêng để chăm sóc da cho khách.

Lúc này, ngoài phòng tiếp khách không có ai. Lợi dụng sơ hở này, một nam thanh niên ăn mặc bảnh bao, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Tiếp đó, nam thanh niên tiến đến bàn lễ tân để lục lọi và lấy đi một chiếc điện thoại. Sau đó, nam thanh niên lại rón rén bước ra khỏi cửa để rời đi.

Khi nam thanh niên ra khỏi cửa, 2 nữ nhân viên mới lờ mờ đoán ra có người vừa bước vào tiệm. Thế nhưng, cả hai vẫn ngồi im tại chỗ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

Một lúc sau, 1 nữ nhân viên mới chạy ra ngoài bàn lễ tân xem tình hình thì phát hiện ra chiếc điện thoại đã "không cánh mà bay". Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động trộm cắp liều lĩnh, ngang nhiên của nam thanh niên.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn