Thanh Hóa: Ô tô bị vò nát, biến dạng khi tông lan can trên đường Hồ Chí Minh

Tối 16-1, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xóm Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, một xe ô tô con bất ngờ tông vào lan can bên đường, làm phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Chiếc ô tô biến dạng, hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 59 phút cùng ngày.

Thời điểm đó, chiếc ô tô 4 chỗ đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Phú Thọ thì bất ngờ mất lái, lao thẳng vào hệ thống lan can bảo vệ ven đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tài xế là một người đàn ông đã tự mở cửa bước ra khỏi xe trong tình trạng tỉnh táo, không bị thương.

Clip ô tô lao thẳng vào hệ thống lan can bảo vệ ven đường.

