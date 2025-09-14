Tập đoàn Sơn Hải làm đường 12 tỷ trong 20 ngày tặng người dân Quảng Trị

Chiều 13/9, lãnh đạo Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải), trụ sở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, xác nhận vừa hoàn thành tuyến đường nối 2 thôn Sen và Bàng, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.

Tuyến đường kết nối thôn Sen Bàng được xây dựng đã lâu, xuống cấp trầm trọng, mặt đường bị bong tróc, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi bặm gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong vùng.

Thấu hiểu điều đó, đầu tháng 8/2025, Tập đoàn Sơn Hải có văn bản đề xuất các cấp chính quyền cho phép đơn vị được tài trợ hoàn toàn vốn đầu tư gần 12 tỷ đồng để thực hiện nâng cấp tuyến đường.

Con đường được Tập đoàn Sơn Hải làm tặng người dân.

Sau khi được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý, Tập đoàn đã bắt tay ngay vào thi công, với việc huy động lực lượng máy móc thiết bị hiện đại nhất.

Cùng với sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương, Tập đoàn Sơn Hải đã tiến hành thi công tuyến đường một cách thần tốc chỉ trong vỏn vẹn 20 ngày (từ ngày 22/8 đến 12/9).

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão, cho biết: "Tuyến đường cũ được xây dựng từ lâu nên đã bị xuống cấp trầm trọng, mặt đường đã bị bong tróc thành những ổ voi, ổ trâu sâu hoắm, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Đến hôm nay, người dân rất phấn khởi khi đi trên con đường mới. Việc đi lại sẽ thuận lợi, không còn cảnh mùa mưa lầy lội, mùa khô thì bụi bặm".

Theo Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường có tổng chiều dài 3,24km, gồm hai đoạn nối dài từ thôn Bàng đến thôn Sen, phục vụ việc đi lại sinh hoạt và cả sản xuất cho người dân.

Tuyến đường được thiết kế rộng 6m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa C16 dày 5cm trên lớp móng cấp phối đá dăm. Toàn bộ nền và mặt đường cũ được xử lý và lu lèn đạt độ chặt K98% trước khi thảm mặt đường mới.

Toàn bộ tuyến đường đều được Tập đoàn Sơn Hải xây dựng hệ thống rãnh thoát nước hai bên.

Theo ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Tập đoàn Sơn Hải đối với quê hương Quảng Trị.

Con đường mới sẽ giúp việc đi lại của bà con thuận tiện, an toàn hơn, kết nối các khu vực mạng lưới giao thông, các khu dân cư, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn