Tạm dừng tòa vụ "Chuyến bay giải cứu" để bị cáo "cập nhật" tiền khắc phục hậu quả

Theo dự kiến, sáng nay 17-7, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ra bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng 53 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu".

Tuy nhiên, trong đầu giờ sáng, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy thông báo luật sư hỗ trợ các bị cáo trong việc cung cấp các tài liệu liên quan đến việc nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án đến bàn thư ký làm việc. Để tạo điều kiện cho luật sư và các bị cáo thực hiện việc "cập nhật" tiền khắc phục hậu quả vụ án nên Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa.

Trong 4 ngày thẩm vấn vừa qua, các bị cáo là cựu quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, lãnh đạo doanh nghiệp… đều thừa nhận việc đưa, nhận hối lộ lên đến hàng tỉ đồng trong những chuyến bay giải cứu thời điểm dịch COVID -19.

Tại tòa, ông Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhiều lần khẳng định không ép buộc doanh nghiệp phải đưa tiền để được cấp phép chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, cựu thứ trưởng thừa nhận đã được các doanh nghiệp "lót tay" số tiền hơn 21,5 tỉ đồng là quà cảm ơn sau khi được cấp phép các chuyến bay giải cứu.

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế thừa nhận đã nhần tiền "cảm ơn" 42,6 tỉ đồng từ các doanh nghiệp. Tại toà, Kiên một mực phủ nhận cáo buộc ra giá 150-200 triệu đồng để được cấp phép một chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo.

Trong khi đó, bị cáo Đào Minh Dương, giám đốc Công ty Vijasun, cho biết bị cáo đã bị Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, và Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, ép đưa tiền. "Khi gặp ở Bộ Y tế, Kiên quát, bảo các anh làm ăn phải nộp mỗi người mấy triệu. Kiên nói tôi biết các anh đưa tiền cho anh Tuấn thì cũng phải đưa cho tôi 150 triệu một chuyến" - bị cáo Dương khai.

Theo Dương, khi bị cáo gặp bị cáo Vũ Anh Tuấn thì nói: "Em không cần tiền của các anh nhưng các anh không đưa để em đưa sếp thì chuyến bay không được duyệt". Qua đó, Tuấn cũng đòi 150 triệu đồng/chuyến bay. Sau khi bị yêu cầu đưa 3 tỉ đồng cho bị cáo Phạm Trung Kiên, Vũ Anh Tuấn được cấp phép 17 chuyến bay. Tuy nhiên, bị cáo Dương đã "trốn", chỉ đưa Kiên 1,1 tỉ đồng còn Tuấn 1,6 tỉ đồng.

Cũng theo Dương, trước đó khi bị cáo này từng xin thực hiện các chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, do không đưa tiền nên bị "làm khó" mỗi lần nộp hồ sơ tại Cục Lãnh sự. "Bị cáo từng bị Cục Lãnh sự và Bộ Giao thông vận tải gây khó khăn, không duyệt chuyến bay. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan còn gây khó khăn, bảo đưa tiền nhưng bị cáo không đưa nên sát 1 ngày mới cấp phép, khó khăn cùng cực" - Dương khai tại tòa.

Bị cáo này cho biết thêm khi thực hiện các chuyến bay, phải thế chấp trước 30% tiền thuê máy bay. Tiếp đó, doanh nghiệp phải nộp đủ khi được cấp phép, mỗi lần thuê máy bay từ 6 đến 9 tỉ đồng. "Công dân ở nước ngoài muốn về phải trả tiền nhà, xin nghỉ việc, gửi đồ đạc mà cứ mai bay nay mới biết mình được về là hành hạ họ. Cục Lãnh sự không bảo hộ công dân mà là hành dân" - Dương khai.

Đáng chú ý, tại phiên toà, Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, một mực kêu oan, khẳng định không nhận 2,2 triệu USD từ Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, để "chạy án" cho Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn, Phó tổng và Tổng giám đốc Công ty BlueSky. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn thừa nhận đã nhận số tiền 2,65 triệu USD từ Hằng và chuyển hơn 2,2 triệu USD cho Hoàng Văn Hưng.

Về cáo buộc nhận một chiếc cặp do ông Tuấn gửi đến bên trong đựng 450.000 USD, Hưng thừa nhận có được đưa cho chiếc cặp này nhưng bên trong không có tiền mà chỉ có 4 chai rượu vang. Trong khi đó, cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định đã đưa cho Tuấn 450.000 USD như cáo trạng truy tố.

Trong 54 bị cáo, có 23 cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ, trong đó 18 người bị truy tố khung hình phạt tử hình. 21 người bị cáo buộc đưa hối lộ để được cấp phép chuyến bay giải cứu, những người còn lại bị cáo buộc môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo bị cáo buộc đưa, nhận hối lộ 515 lần với 165 tỉ đồng liên quan cấp phép chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo.

