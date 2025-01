Tạm dừng sản xuất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' và 'Chị đẹp đạp gió' năm 2025

Theo bà Ngô Vân Hạnh - CEO Yeah1, tập đoàn này sẽ không tiếp tục sản xuất 2 chương trình thực tế đình đám Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió trong năm 2025.

Đêm Chung kết show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ảnh: NSX



Thay vào đó, đơn vị sản xuất sẽ tổ chức ghi hình, sản xuất hai show khác là Show It All và HAHA Farmer. Hai show này do MangoTV nắm bản quyền, YeaH1 nắm quyền sản xuất và thực hiện phiên bản Việt hóa.

"Chúng tôi muốn khán giả có một khoảng nghỉ trong năm nay. Vì vậy, hai show Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió sẽ không có trong năm nay", phía nhà sản xuất nói.

Concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn diễn ra tại TP.HCM vào tháng 3 theo đúng kế hoạch.

Tính đến tháng 9/2024, tập đoàn giải trí truyền thông này đã ghi nhận hơn 629 tỷ đồng doanh thu, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm liền trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp thậm chí tăng 4,5 lần, đạt gần 56 tỷ đồng.

...

Với kết quả này, doanh nghiệp đã đạt gần 79% kế hoạch doanh thu và gần 86% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2024.

Gần nhất, concert Anh trai vượt ngàn chông gai ở Hưng Yên với sự tham gia của 31 anh tài, cùng dàn khách mời gồm nhóm nhạc LUNAS, ca sĩ Trúc Nhân, Đan Trường, Ngô Kiến Huy.

Sân khấu được đầu tư, hệ thống ánh sáng, bối cảnh, kỹ xảo 3D hoành tráng. Ngoài sân khấu chính rộng tới 70 m, concert còn có sân khấu phụ ở phía trước kèm theo bàn nâng có thể di chuyển, chạy dọc qua khu vực Cá lớn.

BTC bố trí 11 đèn LED lớn khắp các góc giúp khán giả ở khu vực nào cũng có thể dễ dàng theo dõi chương trình. Ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy nỗ lực, chỉn chu trong việc đưa người hâm mộ tới trải nghiệm một concert đẳng cấp quốc tế và đây là điều rất đáng ghi nhận.

Chị đẹp đạp gió mùa 2 đang đi đến chặng cuối. Công diễn 5 và cũng là công diễn cuối cùng của Chị đẹp đạp gió 2024, vừa phát sóng vào tối 4/1.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: Báo Công Luận