5 người thương vong trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại km 1412+200 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa vào khoảng 7h50’ sáng cùng ngày.

Vào thời điểm đó, xe ô tô tải BKS 78H-010.89 do ông Trần Minh Tòng (SN 1998, trú ở thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển chạy trên đường quốc lộ 1A từ hướng Nam ra đến lý trình nêu trên đã tông vào xe ô tô khách thương hiệu Thiện Nhân BKS 79B-018.34 do ông Phan Trọng Hảo (SN 1993, trú ở thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm lái, chạy cùng chiều ở phía trước đang đánh lái rẽ sang bên phần đường bên phải. Sau có va đập mạnh, xe khách lao qua phần đường ở chiều ngược lại đúng vào lúc ông Lê Văn Hoan (trú ở xóm 5, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô tải hạng nặng BKS 36H-027.13 kéo rơ moóc BKS 36R-028.91 chạy từ hướng Bắc vào. Do không xử lý được tình huống bất ngờ, nên xe ô tô tải tông vào xe khách, nên vụ tai nạn liên hoàn đã gây trở ngại giao thông phần đường phía Tây quốc lộ 1A tại lý trình nêu trên theo hướng Bắc – Nam.

Hiện trường vụ tai nạn



Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Võ Thị Đợi (SN 1963, trú ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) là người đi trên xe ô tô khách chết tại chỗ. ông Trần Minh Tòng, lái xe tải BKS 78H-010.89, Phan Trọng Hảo lái xe khách BKS 79B-018.34 cùng hai hành khách là Phan Thị Hồng (SN 1958), Nguyễn Văn Hải (SN 1952, cùng trú ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị thương, một số người khác xây xát nhẹ, phần đầu ca bin xe đầu kéo và xe ô tô khách móp méo, biến dạng, nhiều linh kiện vỡ nát.

... Đầu ca bin xe khách móp méo, biến dạng, vỡ nát nhiều linh kiện



Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, tổ công tác của Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa, Công an xã Ninh An đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, hướng dẫn giao thông, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Được biết, hiện trường vụ tai nạn là điểm quay đầu xe nằm trong đoạn tuyến do Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa quản lý và khai thác. Đoạn đường này thẳng, nằm ngoài khu dân cư, mặt đường tốt, thiết kế 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, hệ thống biển báo an toàn giao thông đầy đủ, thời tiết hanh khô.

Kết quả kiểm tra cho thấy lái xe ô tô tải Trần Minh Tòng và lái xe khách Phan Trọng Hảo đều không có nồng độ cồn.



Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn