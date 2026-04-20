Tai nạn hy hữu, nam thanh niên bị 2 chiếc đũa đâm sâu vào hai mắt

Sáng 20/4, Bệnh viện Việt Đức cho biết, nam bệnh nhân B.T.D (25 tuổi, Phú Thọ) bị tai nạn vào viện trong tình trạng 2 chiếc đũa dài 7-10 cm đâm sâu vào hai mắt. Một bên dị vật lộ phần đầu rất ngắn, trong khi bên dị vật còn lại nằm sâu hoàn toàn bên trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu.

Đây là ca tai nạn được đánh giá là trường hợp cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi quá trình thăm khám và chẩn đoán phải hết sức cẩn trọng, chính xác để tránh những biến chứng đe dọa tính mạng và thị lực cho chàng trai trẻ.

Trước tình trạng trên các bác sĩ đã đánh giá thăm khám đánh giá rất kỹ về mặt lâm sàng trước khi tiến hành phẫu thuật lấy 2 dị vật ở 2 mắt cho người bệnh.

Các bác sĩ đã cứu được đôi mắt cho bệnh nhân và bệnh nhân đang bình phục sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức chia sẻ: Đây là một trường hợp tai nạn hết sức hy hữu trong y khoa, bệnh viện phải huy động các trang thiết bị tối tân nhất để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết: "Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy một báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa như trường hợp này. Do tính chất phức tạp và nguy hiểm, tua trực cấp cứu đã phải huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn để đưa ra chẩn đoán chính xác và các phương án ứng phó với tất cả những biến chứng xảy xa trong cuộc phẫu thuật".

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật hai mắt cho nam thanh niên. Dị vật 2 bên mắt được rút ra rất cẩn thận từ từ từng milimet bởi vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương nhãn cầu của người bệnh.

Nhờ đó, nam thanh niên không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng thị giác của đôi mắt.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo, với những trường hợp chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não, hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được chuyển ngay đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt.

Việc thăm khám, chẩn đoán bằng phương tiện hiện đại và hội chẩn đa chuyên khoa đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống và bảo tồn chức năng cho người bệnh.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn