Th/i t/h/ể người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam

Ngày 23/11, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam, thuộc Tổ dân phố Xuân Lam 5.

Theo đó, vào khoảng 6h30' ngày 23/11, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ sông Lam (khu vực bến cát Doanh nghiệp tư nhân Tân Sơn Thủy Tổ dân phố Xuân Lam 5, phường Bắc Hồng Lĩnh) nên đã cấp báo chính quyền.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng từ 20 - 25 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn