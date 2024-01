Shipper đang vận chuyển ma túy thì gặp công an

Your browser does not support the video tag.

Ngày 27/1, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Cương (SN 1993, trú tại xã Hoá Tiến, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan công an, lúc 12h17 ngày 20/1, tại Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà), Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế - Ma túy phối hợp các lực lượng phát hiện Trần Văn Cương điều xe máy với tốc độ nhanh và nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kịp thời áp sát kẻ tình nghi, yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trần Văn Cương lúc này ném một vỏ bong bóng nhựa màu trắng xuống vệ đường.

Qua kiểm tra, bên trong vỏ bong bóng có một đoạn ống hút nhựa màu đen được dán kín các mép. Trong ống hút đựng gói ni-lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng.

Trần Văn Cương khai nhận đó là ma tuý tổng hợp dạng đá, mua về để sử dụng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cương, Công an huyện Thạch Hà tiếp tục phát hiện, tạm giữ thêm 15 gói ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng; 4 cóng thúy tinh và một số đồ vật, tài sản có liên quan đến hành vi sử dụng ma tuý.

Qua kết quả giám định các chất tinh thể rắn màu trắng thu giữ khi bắt quả tang và khám xét chổ ở của Trần Văn Cương, cơ quan chức năng xác định đều là ma túy Methamphetamine, khối lượng 3,9053 gam.

Cương là kẻ thường xuyên sử dụng ma túy, thanh niên này vừa chấp hành xong án phạt tù thời hạn 12 năm 10 tháng 10 ngày về tội các tội: Cướp tài sản; Cố ý làm hư hỏng tài sản; Giết người.

Sau khi ra tù, Cương làm nhiều nghề để kiếm sống. Từ cuối năm 2023, Trần Văn Cương đến Hà Tĩnh và làm nghề shipper trên địa bàn.

