Say rượu lao ra giữa đường chặn xe ôtô, dọa giết công an

Ngày 10-4, tin từ Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Lâm (SN 1986, ngụ thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Lâm bị công an khống chế, bắt giữ



Trước đó, Lê Ngọc Lâm tụ tập uống rượu tại nhà sau đó đi sang nhà mẹ đẻ ở gần đó chửi bới, la hét rồi đập phá đồ đạc, tài sản của người khác gây mất an ninh trật tự.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Minh Tiến đã cử lực lượng trực tiếp đến hiện trường để giải quyết. Tại đây, Lâm có biểu hiện say rượu, đang cởi trần đứng ở giữa đường Hồ Chí Minh la hét, chửi bới và chặn các phương tiện đang lưu thông trên đường.

Để tránh gây mất an toàn giao thông, Công an xã Minh Tiến yêu cầu Lâm chấm dứt hành vi trên nhưng thanh niên này chống đối và có lời nói, cử chỉ đe dọa, thách thức. Thậm chí, Lâm còn lấy một chiếc kéo lao tới dọa giết một cảnh sát.

Trước hành vi hung hãn, coi thường pháp luật của Lâm, cũng như để đảm bảo an toàn tính mạng Công an xã Minh Tuấn đã phải khống chế, bắt giữ Lâm áp giải về cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ngọc Lặc phối hợp điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động