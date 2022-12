Sát phạt nhau trên chiếu bạc, 6 đối tượng bị khởi tố

Ngày 22/12, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố gồm; Phạm Viết Lợi (47 tuổi), Trần Danh Trường (46 tuổi), Hồ Viết Hải (46 tuổi), Đoàn Xuân Sơn (34 tuổi, cùng trú tại Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh), Nguyễn Thành Lâm (58 tuổi, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Lực (34 tuổi, trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc.



Trước đó, sau một thời gian theo dõi và quản lý an ninh trật tự trên địa bàn, vào khoảng 15h ngày 16/12, lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại khu vực tổ dân phố Tiền Tiến (phường Thạch Quý) nên đã tiến hành bắt giữ.

...

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ đã qua sử dụng và số tiền 20.010.000 đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau khi tụ tập ăn uống xong đã rủ nhau đánh bạc. Trong lúc đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Hiện, Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết