Sát hại chủ nợ, giấu thi thể trong thùng phi

Ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú điều tra, làm rõ vụ án giết chủ nợ, chôn xác phi tang xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

Nạn nhân là anh N.V.T. (33 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Hiện trường nơi thi thể nạn nhân bị chôn nhằm phi tang.



Thông tin ban đầu, vào chiều 30/6, anh T. điều khiển xe máy tới nhà Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) để đòi nợ. Do Đông không có tiền trả nợ nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Bị đe dọa, Đông nảy sinh ý định giết anh T. để thoát nợ.

Sau đó, khi thấy anh T. đang ngồi gần cạnh nhà mình, Đông cầm búa đi đến tấn công khiến nạn nhân gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi giấu trong thùng phi.

Đến đêm Đông mang thi thể đến một bãi đất trống thuộc xã Đồng Tâm (cách hiện trường gây án khoảng 1 km). Tại đây, Đông đào hố chôn xác để phi tang.

Đến ngày 2/7, Cơ quan công an nhận được trình báo của gia đình anh T. về việc anh mất tích từ ngày 30/6 đến nay. Công an huyện Đồng Phú, công an xã Đồng Tâm đã vào cuộc xác minh.

Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Đức Đông có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Đông khai nhận chính là thủ phạm sát hại anh T. sau đó chôn thi thể để phi tang.

