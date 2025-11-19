Sáng nay hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục hầu tòa

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên) được dẫn giải đến tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đúng 7h sáng, các bị cáo Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh... cùng các bị cáo khác bị dẫn giải đến tòa.

Các bị cáo này bị Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life.

Kẹo Kera chứa thuốc xổ, hoa hậu Thùy Tiên vẫn quảng cáo dùng được cho trẻ nhỏ và bà bầu

Các bị cáo Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CER), Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "lừa dối khách hàng".

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa theo phân công của Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm các kiểm sát viên Vũ Mạnh Long, Trần Xuân Yêm, Nguyễn Duy Thi và Nguyễn Thị Lan.

Để giải quyết vụ án, hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 20 cá nhân và tổ chức đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) bị dẫn giải đến tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Theo cáo trạng, sau khi quen biết qua mạng xã hội, khoảng cuối năm 2024, Phạm Quang Linh (TikToker Quang Linh Vlog), Nguyễn Thị Thái Hằng (TikToker Hằng Du Mục) cùng Lê Tuấn Linh góp vốn thành lập CER để hoạt động livestream, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Quá trình họp xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch. Đồng thời, Công đặt vấn đề cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia góp vốn cùng hoạt động.

Sau khi trao đổi, các cổ đông Công ty CER và Thùy Tiên thống nhất thành lập thêm Công ty cổ phần Kera Việt Nam là công ty con của Công ty CER.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) được dẫn giải đến tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Công ty CER thực hiện các hoạt động truyền thông, giới thiệu và livestream bán sản phẩm; Công ty Kera Việt Nam là pháp nhân phân phối sản phẩm.

Do chưa tiến hành làm thủ tục thành lập Công ty Kera Việt Nam, nên các cổ đông Công ty CER và Thùy Tiên thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty CER để tiến hành các thủ tục pháp lý trong việc kinh doanh.

Các bên thỏa thuận lợi nhuận phân chia dựa trên tỉ lệ góp vốn. Cụ thể, Thùy Tiên được hưởng 25%; 6 cổ đông Công ty CER được hưởng 75%. Sau đó các bên thống nhất nâng tỉ lệ góp vốn của Thùy Tiên lên 30%.

Theo sự phân công của các cổ đông, Nguyễn Thành Công liên hệ với Nguyễn Phong (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asia), đề nghị Phong nghiên cứu sản xuất kẹo rau xanh. Sau nhiều lần trao đổi, thử nghiệm, Thùy Tiên cùng nhóm cổ đông Công ty CER thống nhất với Nguyễn Phong sản xuất kẹo với thành phần chính là 10 loại rau, củ và lấy tên là "Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies" (kẹo Kera).

Cơ quan điều tra xác định quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Công ty CER không tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, biết rõ kết quả kiểm nghiệm chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935% (tương ứng 0,03g chất xơ/1 viên), kẹo không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau.

Nhóm trên được xác định cũng không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau" nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%.

Kết quả điều tra thể hiện, từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-3-2025, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đưa các thông tin gian dối, không đúng sự thật trên các nền tảng mạng xã hội để bán tổng số 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu được số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 12,5 tỉ đồng.

Giai đoạn điều tra các bị cáo, đối tượng, cá nhân liên quan tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền gần 9,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa 6 tài khoản trị giá gần 2,7 tỉ đồng của Hằng, Công, Thùy Tiên và Tuấn Linh.

Tách vụ sản xuất kẹo rau Kera giả Liên quan vụ án trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Phong, Nguyễn Phạm Hồng Vy (vợ của Nguyễn Phong), Phạm Thị Diễm Trinh, Trương Thị Lê, Trần Thị Lệ Thu, Từ Kiên Trung (cùng Công ty Asia) về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm". Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy kẹo Kera không có 10 loại bột rau củ như công bố, trong mẫu giám định có chất sorbitol có hàm lượng trung bình là 33,8% (thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, được chỉ định sử dụng điều trị đầy bụng, trướng tiêu, buồn nôn; có tác dụng phụ là có nguy cơ gây tiêu chảy và đau bụng). Tuy nhiên theo cơ quan điều tra, do không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với toàn bộ hành vi của các cá nhân liên quan thuộc Công ty Asia liên quan đến việc sản xuất hàng giả, các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất các sản phẩm tương tự kẹo Kera và dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại Công ty Asia nên đã tách vụ án, tách hành vi để xác minh, điều tra theo quy định.

Tác giả: ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ