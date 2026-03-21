Quảng Trị: Rộ 'chợ đen' tài liệu ôn thi viên chức, Sở GD&ĐT đề nghị công an vào cuộc

Ngày 20/3, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị phối hợp kiểm tra, làm rõ hoạt động rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục đang xuất hiện rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Theo ghi nhận, nhiều tài khoản, trang và nhóm mạng xã hội đã đăng tải thông tin chào bán “tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Trị”, kèm theo các lời quảng cáo hấp dẫn, mời gọi tham gia lớp ôn thi có thu phí. Giá mỗi bộ tài liệu được rao bán khoảng 350.000 đồng, thu hút sự quan tâm của không ít giáo viên và người dự tuyển.

Ngay từ đầu tháng, trên các hội nhóm đã rôm rả việc mua bán tài liệu.



Tuy nhiên, qua theo dõi, Sở GD&ĐT khẳng định các tài liệu này không phải là tài liệu chính thức liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2025–2026 của tỉnh.

Đáng lo ngại, việc rao bán tài liệu và tổ chức tư vấn ôn thi khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền có dấu hiệu lợi dụng tâm lý lo lắng, nhu cầu chuẩn bị của người dự tuyển để trục lợi. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về kinh tế, hoạt động này còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý và gây nhiễu loạn thông tin trong đội ngũ giáo viên.

Để kịp thời chấn chỉnh, Sở GD&ĐT đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xác minh các tài khoản, tổ chức, cá nhân liên quan; làm rõ nội dung, phương thức hoạt động, nguồn gốc tài liệu cũng như các giao dịch mua bán.

Một trang mạng xã hội rao bán bộ tài liệu ôn thi viên chức, Sở GD&ĐT đề nghị Công an xác minh, xử lý theo quy định. Ảnh: Công Sáng



Trong trường hợp phát hiện vi phạm, đặc biệt là các hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng không gian mạng để trục lợi, Sở đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng được đề nghị tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và giáo viên nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến tuyển dụng viên chức giáo dục.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh, mọi thông tin chính thức về kỳ tuyển dụng sẽ được công bố qua các kênh chính thống. Người dự tuyển cần thận trọng, tránh tin vào các nguồn tài liệu không rõ nguồn gốc để không rơi vào “bẫy” lừa đảo trên mạng.

Tác giả: Văn Hiền



Nguồn tin: Báo Công Luận

