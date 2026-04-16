Phát hiện người đàn ông tử vong 3 ngày trước thềm nhà riêng

Sáng 16/4, CQĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong trước cửa nhà tại thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang.

Ngôi nhà, nơi người dân phát hiện ông T.V.M tử vong.



Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông T.V.M. (sinh năm 1967) nằm bất động trên thềm gạch, ngay trước cửa nhà riêng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm.

...

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân trong tình trạng phân hủy mạnh. Cơ quan chức năng đã trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời thu thập các dấu vết liên quan phục vụ công tác điều tra.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày trước thời điểm được phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, làm rõ.



Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn