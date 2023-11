Phát hiện gia đình 3 người t.ử v.o.n.g trong phòng trọ ở quận 7

Chiều 10-11, Công an quận 7 (TP HCM) cùng lực lượng liên quan làm rõ nguyên nhân vụ 3 người trong gia đình tử vong trên đường Lý Phục Man.

Clip: Người phụ nữ sống cạnh căn trọ trên kể lại.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng, một phụ nữ đến phòng trọ chừng 12 m2 trên đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7 để tìm người thân nhưng thấy khoá cửa nên nhờ những người hàng xóm gọi giúp.

Sau nhiều lần đập cửa nhưng không thấy động tĩnh gì nên người dân phá cửa rồi phát hiện người 3 người trong gia đình gồm vợ chồng và con gái nhỏ (khoảng 2 tuổi) đã tử vong. Cạnh đó là nồi bắp luộc đang bốc khói đã cháy khét.

Căn phòng trọ chừng 12 m2.



Người dân vội gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng quận 7 đến hiện trường phong toả, lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Được biết, người chồng làm bảo vệ, vợ làm công nhân ở quận 7.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động