Sập cống hộp đường gom dân sinh cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt làm 2 người t.ử v.o.n.g

Cụ thể, vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường làm cống gom dân sinh của dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên (Hưng Nguyên, Nghệ An). Công trình này do Công ty TNHH Đại Hiệp (TP Vinh) thi công.

Theo đó, sáng ngày 8/11, 2 công nhân đang tiến hành tháo gỡ giàn giáo tấm đan cống hộp đường gom dân sinh nói trên thì không may bị tấm bê tông cống đè trúng người. Vụ việc đã khiến 2 công nhân này tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, phía công ty đã trình báo chính quyền địa phương, cơ quan công an và cơ quan chức năng đến hiện trường để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn lao động sập cống hộp đường gom dân sinh cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt làm 2 người tử vong (ảnh Vietnamnet)



Sau khi hoàn tất các thủ tục, 2 công nhân được bàn giao lại cho gia đình đưa về quê mai táng.

Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Đ.V.C. (SN 1958, trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và ông P.T.S. (SN 1961, trú xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngay sau nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng Công an, Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An đã xuống hiện trường điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

...

Tại tuyến cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vào sáng 19/5 cũng đã xảy ra sự cố sập dầm cầu.

Nơi diễn ra gác dầm cầu Nghi Mỹ (huyện Nghi Lộc) thuộc gói thầu xây lắp số 2, giá trị xây lắp gần 1.300 tỷ đồng. Sự cố đã làm hỏng 4 thanh dầm buộc phải thay mới (giá trị mỗi thanh dầm 300 triệu đồng). Sự việc xảy ra do sơ suất kỹ thuật trong quá trình thi công và rất may không có ai bị thương.

Sáng 19/5, tuyến cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt cũng đã xảy ra sự cố sập dầm gác, rất may không có thương vong về người



Cụ thể, trong lúc nhà thầu tổ chức thi công lao lắp dầm cầu Nghi Mỹ thì xảy ra va chạm giữa dầm đang lắp đặt và dầm đã đặt trên nhịp làm đổ dầm SuperT nhịp từ trụ T3-T4.

Nguyên nhân được xác định do lỗi nhà thầu trong quá trình lao lắp dầm, cụ thể là do sơ suất của thợ vận hành cẩu vì thao tác không nhịp nhàng, cộng thêm thời điểm thi công nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao trên 40 độ C dẫn tới va chạm giữa phiến dầm đang gác cuối cùng của nhịp T3-T4 với các phiến dầm đã gác làm nghiêng 4/7 phiến dầm trên nhịp từ trụ T3-T4 (gãy đổ 2 phiến).

Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là 1 trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam (giai đoạn 1) triển khai theo hình thức BOT, dự án dài 49,3km qua địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh, có tổng vốn đầu tư 11.157 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 6.067 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư hơn 5.090 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 5/2021, kế hoạch hoàn thành tháng 5/2024. Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng là doanh nghiệp dự án.

