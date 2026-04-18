Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đập tràn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 18/4/2026, Công an xã Quỳnh Tam tiếp nhận tin báo từ chị Trần Thị Thùy Linh (SN 2005, trú thôn Bá Ngọc, xã Quỳnh Tam) về việc phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đập tràn được người dân kịp thời phát hiện, đưa về chăm sóc.



Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 17/4, khi đi qua khu vực đập tràn thuộc thôn 10, xã Quỳnh Tam, chị Linh bất ngờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ bụi cây ven đường.

Lại gần kiểm tra, chị bàng hoàng phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong tình trạng không có quần áo, cơ thể còn nguyên dây rốn.

Không chút do dự, chị Linh đã nhanh chóng đưa cháu bé về nhà mẹ đẻ là chị Lê Thị Chung (SN 1983, trú thôn 2B Tân Sơn, xã Quỳnh Tam) để chăm sóc tạm thời. Đến sáng hôm sau, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Quỳnh Tam đã khẩn trương có mặt, phối hợp với cán bộ y tế địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe ban đầu cho cháu bé.

Qua kiểm tra, cháu có sức khỏe ổn định và đã được đưa đi tiêm phòng để đảm bảo an toàn.

Hiện Công an xã đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiến hành xác minh nhân thân cháu bé, tìm kiếm người thân cũng như xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: Báo Công Lý