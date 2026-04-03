Phát hiện 1 cặp đôi tử vong tại phòng khách sạn ở Thái Lan trong tư thế kỳ quái

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ việc. Sawang Boriboon Thammasathan Foundation cùng cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Tại một căn phòng ở tầng 3, thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ được phát hiện nằm trên sàn trong tư thế ôm chặt nhau. Cơ quan chức năng nhận định cả hai đã tử vong từ 3 đến 4 ngày trước đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là Richard Carl Speth Jr, 85 tuổi và Kelly Marie Bennett, 65 tuổi, đều mang quốc tịch Mỹ.

...

Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận người đàn ông mặc áo sơ mi Hawaii hoa trắng và quần short xanh, trong khi người phụ nữ mặc áo Hawaii nhiều màu và quần trắng. Bên trong phòng có nhiều vật dụng y tế cùng một bức thư viết bằng tiếng Anh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hai người đã lưu trú tại khách sạn này khoảng một tháng và được cho là gặp vấn đề về sức khỏe. Nhân viên khách sạn cho biết họ không thấy cặp đôi rời khỏi phòng trong suốt 4 đến 5 ngày. Nghi ngờ phát sinh khi một nhân viên phát hiện mùi lạ bốc ra từ phòng. Sau khi gọi cửa không có phản hồi, người này đã vào kiểm tra và phát hiện sự việc.

Cảnh sát nhận định bước đầu cho thấy cặp đôi có thể đã sử dụng thuốc, do phát hiện nhiều viên thuốc gần thi thể. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được chuyển đến Viện Khoa học Pháp y để tiến hành khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong.

Nguồn: Khaosod

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

