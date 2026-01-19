Màn rước dâu “cố đi chậm cũng chỉ hết 15 giây” ở Thanh Hóa: Cặp đôi từng ghét nhau đến mức cả xóm biết

Ít ngày trước, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh đón dâu cực kỳ thú vị. Trong đoạn clip, gia đình cô dâu, chú rể ở ngay đối diện nhau nên đoàn nhà trai đi bộ sang nhà gái đón dâu chỉ mất 15-20 giây. Đến lúc cô dâu theo chú rể về nhà chồng cũng chỉ mất khoảng 15 giây là sang tới nơi.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi xem đoạn clip nói trên: “Vừa bước ra cửa là đến nơi luôn, quá tiện luôn, cô dâu chú rể làm được điều ít người làm được”; "Nhìn thật là thích, gần gũi thế này là nhất rồi, sau này con cái có thể chăm nom được bố mẹ cả 2 bên, chúc mừng cặp đôi".

Được biết, đám cưới đặc biệt trên là của chú rể Đỗ Huy Bảy (31 tuổi) và cô dâu Nguyễn Thị Diệu Hương (25 tuổi, cùng quê Thanh Hóa), tổ chức cuối tháng 12/2025.

Màn rước dâu "siêu tốc độ" trong đám cưới của chú rể Huy Bảy và cô dâu Diệu Hương. (Nguồn video: NKH Wedding Host)

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, Hương cho biết cô và ông xã ở cùng xóm, thuở nhỏ đã chơi chung trong nhóm bạn. Tuy nhiên, ngày xưa Hương không có thiện cảm với Bảy vì thường xuyên bị Bảy chọc ghẹo. Thậm chí, Hương còn “ghét” anh hàng xóm và cả xóm đều biết 2 người này không ưa nhau.

Thế nhưng khi trưởng thành, Bảy lại nảy sinh tình cảm với cô em hàng xóm. Năm 2013, Bảy vào TP.HCM học đại học, còn Hương ở quê, cả 2 vẫn nhắn tin trò chuyện, giữ liên lạc.

...

Đến năm 2018, khi Hương tròn 18 tuổi, Bảy bắt đều theo đuổi cô. Dù kẻ Bắc, người Nam, có nhiều khó khăn song nhờ sự chân thành, kiên trì và quyết tâm, Valentine năm 2023, Bảy tỏ tình và nhận được cái gật đầu của Hương.

Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình và hàng xóm. Bố mẹ Bảy và Hương cũng khá gần gũi, thân thiết, hiểu rõ nếp sống, tính cách của nhau từ trước nên 2 bên cũng ít bỡ ngỡ và dễ tin tưởng. Cuối năm 2025, Bảy và Hương chính thức về chung một nhà.

Sau thời gian kiên trì, quyết tâm, chú rể Huy Bảy đã đón được cô em hàng xóm về làm vợ. (Ảnh: Báo Thanh Niên)



Kể về đám cưới đặc biệt của mình trên báo VietNamNet, Hương chia sẻ vào hôm rước dâu, vì 2 nhà quá gần nên cô dâu, chú rể cố bước thật chậm để màn đón dâu không diễn ra quá nhanh. Thế nhưng, khi cô dâu, chú rể sang đến nhà trai thì đoàn đưa, đón dâu vẫn còn đứng chật kín sân nhà gái.

“Tôi không nhớ mình đã bước bao nhiêu bước để về nhà chồng, chỉ biết dù cố gắng đi thật chậm thì màn rước dâu vẫn diễn ra trong thoáng chốc”, cô dâu bộc bạch. Sau khi làm lễ gia tiên, mọi người di chuyển ra nhà hàng để tổ chức lễ thành hôn.

Nhờ gần gũi mà buổi sáng cô dâu đi lấy chồng, buổi chiều đã có thể lại mặt, chạy sang nhà bố mẹ ruột chơi. Hương không có cảm giác nhớ nhà khi đi lấy chồng vì lúc nào muốn là có thể về ngay. Cặp đôi dự định sẽ có một chuyến du dịch xuyên Việt trước khi tính đến chuyện sinh con.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn