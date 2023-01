Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

Theo đó, công ty TNHH Quảng cáo Giang – xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu về hành vi "Thực hiện in nhưng không có xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở in phải đăng ký hoạt động in" theo điểm b, khoản 5, Điều 28a, Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Lao động cho hay, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, công ty in này do ông Công Đặng Xuân Giang (43 tuổi, trú phường Đông Ngàn, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) làm Giám đốc. Đây là doanh nghiệp đã in cờ nước ngoài lên pano của HUBT, gây ra dư luận xấu thời gian vừa qua.

Công an làm việc với ông Đặng Xuân Giang, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An. (Ảnh: CA)



Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dựng áp phích với nội dung "Chào mừng 78 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" nhưng in hình quốc kỳ của Trung Quốc.

Tấm áp phích được xác định đặt tại cơ sở 2 của trường ở TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác hai cán bộ của nhà trường có liên quan đến sự việc để xem xét mức độ kỷ luật.

Đồng thời, trường này cũng đề nghị cơ quan công an hỗ trợ điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích đơn vị quảng cáo in đưa phông nền sai trái vào pa nô cổ động của Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn