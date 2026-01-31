Phá dỡ biệt thự, nhà cao tầng để mở rộng đại lộ đẹp nhất Thanh Hóa

Đại lộ Lê Lợi - con đường nội đô đẹp nhất thành phố Thanh Hóa cũ, nay là khu vực giáp ranh giữa hai phường Hạc Thành và Đông Quang đang được đầu tư mở rộng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách. Theo thiết kế, dự án dài 1,5 km có điểm đầu giao với quốc lộ 47 tại ngã tư Phú Sơn, điểm cuối nối tiếp nút giao thuộc dự án đường nối TP Thanh Hóa cũ với sân bay Thọ Xuân.

Sau khi mở rộng, đại lộ Lê Lợi sẽ có bề rộng 43 m bao gồm vỉa hè, tính riêng nền đường rộng 30 m, có dải phân cách cứng ở giữa, vận tốc thiết kế 50 km/h.



Tại điểm đầu dự án ở ngã tư Phú Sơn, thuộc phường Hạc Thành - nơi giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và đại lộ Lê Lợi hiện công tác giải phóng mặt bằng và thi công đang được triển khai rầm rộ.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn (đơn vị được giao chủ đầu tư dự án), để mở rộng đại lộ Lê Lợi, chính quyền phải thu hồi hơn 6,4 ha đất của 352 hộ dân và 15 tổ chức khác nhau.

Dự kiến ban đầu, công trình hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025 nhưng mới được gia hạn đến tháng 7/2026 do chậm trễ giải phóng mặt bằng và thay đổi chính sách khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.



Loạt nhà cao 3-4 tầng tại phường Hạc Thành đã phải cắt bỏ một phần hoặc phá dỡ toàn bộ khiến mặt tiền trơ ra những mảng tường, trụ bêtông nham nhở.

Đến nay, 347/352 hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng bởi dự án đã nhận hỗ trợ, bồi thường với hơn 450 tỷ đồng. Khối lượng giải phóng mặt bằng đạt gần 90%, còn hơn 100 hộ dân có công trình đang tiếp tục phá dỡ.

Ngôi nhà hai tầng cách nút giao Nguyễn Trãi khoảng 100 m về hướng Tây đang được gia chủ thuê máy móc, nhân công phá dỡ.

Máy xúc phá dỡ một căn biệt thự ở phường Đông Quang. Hai bên đường thuộc khu dân cư An Hoạch cũ, nay là phường Đông Quang, trước đây từng có nhiều biệt thự, nhà cao tầng được xây dựng kiên cố. Sau khi hoàn thành kiểm kê, bồi thường, hiện các hộ dân đang phối hợp với chính quyền phá dỡ công trình, nhà xưởng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Khu nhà liền kề gần chợ Cầu Đống là một trong những điểm chậm phá dỡ nhất trên toàn tuyến.

Nguyên nhân việc chậm trễ giải phóng mặt bằng, theo đại diện chủ đầu tư là do một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chưa chấp nhận mức đền bù, hồ sơ quản lý đất đai, chính sách bồi thường còn nhiều vướng mắc.

Phần lớn diện tích chợ Cầu Đống cũng buộc phải phá dỡ để phục vụ dự án song hiện nay công trình này vẫn cho tiểu thương kinh doanh buôn bán, chưa hạ giải.

Cầu Cao hiện trạng đã xây xong phần chân đế, đúc dầm, chờ hoàn thiện bề mặt.

Trên tuyến 1,5 km đại lộ Lê Lợi đang mở rộng sẽ có hai cây cầu gồm cầu Cao bắc qua kênh Bắc và cầu Đống bắc qua sông nhà Lê. Đơn vị thi công đang triển khai mở rộng mặt cầu tương đương với diện tích mặt đường sau mở rộng.

Hệ thống điện lưới, điện chiếu sáng gần điểm đầu dự án cũng chưa kịp di chuyển do liên quan đến nhiều đơn vị quản lý, vận hành.

Tại những vị trí đã nhận bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang triển khai làm cống thoát nước, bóc phong hoá và gia cố nền đường để đảm bảo tiến độ.

Các gia đình chưa bị thu hồi hết phần đất ở và không thuộc diện phải tái định cư nơi khác đang xây nhà mới.

Đại lộ Lê Lợi kéo dài có điểm cuối nối nút giao Nhồi, thuộc dự án đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với sân bay Thọ Xuân. Tại khu vực này, một nút giao 5 hướng đã được hình thành, hoàn thiện mở rộng với vòng xuyến lớn, xóa bỏ tình trạng thắt cổ chai và nguy cơ tai nạn giao thông như trước.

Đại lộ Lê Lợi hiện dài hơn 3 km, là trục giao thông phát triển theo hướng đông - tây của đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa. Tuyến đường tập trung nhiều trung tâm thương mại, cơ quan hành chính và công trình dịch vụ.

Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường kết nối các tuyến đường quan trọng của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Dự án cũng được kỳ vọng nâng cao khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với sân bay Thọ Xuân, giảm áp lực giao thông trên các tuyến trục chính qua các phường Hạc Thành, Đông Quang, Đông Sơn, góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại.

