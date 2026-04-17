Ông Phạm Nhật Vượng đứng "ngang hàng" với những tỉ phú giàu nhất châu Á

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tính đến cuối ngày 16-4, tài sản của Chủ tịch HĐQT tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 30,9 tỉ USD, tăng thêm 1,7 tỉ USD so với một ngày trước đó, đưa ông lên vị trí 77 người giàu nhất toàn cầu. So với cuối năm 2025, quy mô tài sản của ông Vượng đã tăng gần 4,75 lần.

Động lực chính đến từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC. Kết phiên 16-4, mã này tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, lên 189.300 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất lịch sử. So với năm 2025, thị giá VIC đã tăng hơn 8 lần.

Các cổ phiếu liên quan như VHM, VRE hay VPL cũng ghi nhận đà tăng đáng kể, góp phần củng cố tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng.

Trước đó một ngày, Forbes cũng xếp ông Phạm Nhật Vượng vào nhóm 5 tỉ phú có mức tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày 15-4, cùng với các tên tuổi của châu Á như Mukesh Ambani, Masayoshi Son và Gautam Adani.

Trong đó, Masayoshi Son (SN 1957) là tỉ phú người Nhật gốc Hàn, nhà sáng lập kiêm CEO của "gã khổng lồ" công nghệ SoftBank. Ông Mukesh Ambani (SN 1957) và Gautam Adani (SN 1962) là 2 tỉ phú người Ấn Độ, điều hành những đế chế đa ngành trải rộng từ năng lượng, viễn thông, bán lẻ, cảng biển,…

Hiện ông Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam. Vị doanh nhân sinh năm 1968 là nhà sáng lập và Chủ tịch Vingroup, tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất trong nước, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp – công nghệ, bất động sản, du lịch, hạ tầng và năng lượng.

Ngày 12-4, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng VinGroup và các địa phương khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội – Quảng Ninh. Dự án do VinSpeed (công ty con của VinGroup) làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 147.000 tỉ đồng (chưa bao gồm giải phóng mặt bằng), dự kiến hoàn thành năm 2028. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển giữa hai địa phương sẽ rút ngắn từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 23 phút.

Tác giả: V.Vinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động