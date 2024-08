Nữ Trung úy với dự án giáo dục thiện nguyện

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh hiện đang chăm sóc, phục hồi chức năng và giáo dục văn hóa cho khoảng 150 em khuyết tật, chủ yếu ở các huyện, thị trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình.

Với mong muốn cùng các nhà hảo tâm, thiện nguyện truyền cảm hứng cho những phận đời thiếu may mắn đang được chăm sóc tại đây có thêm cơ hội được tiếp cận đến với ngôn ngữ khác, với một thế giới mới hơn bằng sự giao thoa giữa tinh hoa ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh, Trung úy Lê Thị Thu Uyên, cán bộ Đội Tham mưu Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với các em tại Câu lạc bộ tiếng Anh HEC của Trường THPT Hồng Lĩnh (HEC HongLinh English Club), đồng khởi xướng và đồng sáng lập dự án giáo dục thiện nguyện mang tên “Dear Em, Dear Me”.

Trung úy Lê Thị Thu Uyên với các cháu tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.



Thông điệp của “Dear Em, Dear Me” là sự giao thoa, trong đó “Dear Em” một phần là để gửi đến các em ở trung tâm trọn vẹn tấm lòng dạy học, lượng tri thức mà những người đồng sáng lập dự án may mắn, nỗ lực có được để giúp đỡ các em kém may mắn hơn trong cuộc sống, giúp các em có cơ hội tiếp cận với tiếng Anh qua các chương trình thiện nguyện.

"Dear Me" chính là gửi tới cho chúng ta, cho những người dạy học cách cho đi tình yêu thương, lòng nhân ái trong cuộc sống để tạo nên giá trị cho một cộng đồng, xã hội phát triển hơn. Thông qua dự án, có thể truyền đi những thông điệp ý nghĩa và đề cao những hành động tốt đẹp dành cho những mầm non tương lai của đất nước, tình yêu dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng thời giúp các em được tiếp cận và giao lưu với một ngôn ngữ mới là Tiếng Anh.

Với ý nghĩa và những thông điệp nhân văn đó, Trung úy Lê Thị Thu Uyên với vai trò là người lĩnh xướng, đồng thời là thành viên đồng sáng lập, tranh thủ những quãng thời gian không bận rộn công việc chuyên môn và quãng nghỉ cuối tuần, cuối ngày, chị sẽ cùng với các thành viên của HEC HongLinh English Club triển khai các hoạt động ý nghĩa này tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh, qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực vào cuộc sống cho các em.

Năm 2018, Lê Thị Thu Uyên chính là một trong 5 gương mặt xuất sắc lọt top những thí sinh nữ thi khối A01 của Học viện An ninh nhân dân, với thành tích là thủ khoa khối A01 (Toán, Lý, Anh). Trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Lê Thị Thu Uyên luôn cố gắng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, không ngừng học hỏi để trở thành gương mặt tiêu biểu, xuất sắc của sinh viên khóa D50 - Học viện An ninh nhân.

Năm 2022, Lê Thị Thu Uyên tốt nghiệp chuyên ngành An ninh đối ngoại, Học viện An ninh nhân dân, với thành tích thủ khoa đầu ra chuyên ngành, đồng thời đạt danh hiệu học viên giỏi toàn khóa với số điểm top đầu, xuất sắc được phong vượt cấp bậc hàm Trung úy trước niên hạn và được điều động về nhận nhiệm vụ công tác tại Đội Tham mưu, Công an thị xã Hồng Lĩnh.

Môi trường làm việc mới nhưng Thu Uyên không hề bỡ ngỡ, chị từng bước thích nghi với môi trường làm việc và ngày càng hoàn thiện, khẳng định mình, được đồng nghiệp và lãnh đạo cấp trên ghi nhận, biểu dương. Trung úy Lê Thị Thu Uyên đã nghiên cứu, chủ động tham mưu cho lãnh đạo trên các lĩnh vực của công tác tổ chức cán bộ; công tác tuyển sinh, tuyển quân; tham mưu công văn liên quan đến thành lập Hội cựu CAND và là tổ giúp việc của mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma tuý".

Mặc dù thời gian công tác tại đơn vị chưa nhiều, nhưng chị đã tích cực tham gia hầu hết các hoạt động, phong trào của Công an tỉnh, Công an thị xã và đạt các thành tích nổi bật. Tiêu biểu là giải Ba cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống của Lực lượng Kỹ thuật - Hậu cần CAND; Giải Ba cuộc thi Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh trong CAND; Giải Khuyến khích cá nhân, giải Nhì đồng đội cuộc thi chạy việt dã vũ trang trong Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn; đạt giải Ba cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh...

Đối với Trung úy Lê Thị Thu Uyên, bên cạnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, được tham gia và đóng góp một phần công sức bé nhỏ cho các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng luôn là mơ ước và niềm đam mê luôn thường trực. Chính bởi vậy, Trung úy Thu Uyên tin tưởng, dự án “Dear Em, Dear Me” ra đời sẽ tạo nên sân chơi bổ ích, vừa giúp bản thân thực hiện được đam mê, qua đó giúp đỡ, hỗ trợ thêm nhiều mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống.



