Nữ tài xế khiếu nại việc ngậm thuốc sâu răng bị ‘dính’ nồng độ cồn vượt kịch khung

Đầu tháng 2/2023, chị N.T.H (36 tuổi, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) gửi đơn khiếu nại tới Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Công an TP Hải Phòng và Công an quận Hồng Bàng về việc có dấu hiệu chị bị tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT quận Hồng Bàng “sách nhiễu”, gây khó khăn khi xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Đơn khiếu nại thể hiện, ngày 26/1/2023 nữ tài xế điều khiển xe máy BKS 15B1-xxx di chuyển trên phố Trần Hưng Đạo thì lực lượng CSGT-TT quận Hồng Bàng dừng xe, đo nồng độ cồn. Nữ tài xế bất ngờ nhận kết quả 0,415mg/lit khí thở và cho rằng bản thân không sử dụng rượu bia mà chỉ vừa ngậm một chút thuốc sâu răng.

Nghi ngờ máy đo nồng độ cồn chưa cho kết quả khách quan, chị N.T.H đề nghị được xem tem kiểm định kỹ thuật chất lượng trên máy, chứng chỉ sử dụng thiết bị, đề nghị được đo lại nồng độ cồn và xem kế hoạch lập chốt kiểm tra nhưng không được đáp ứng.

Nữ tài xế ở Hải Phòng còn tố, ngày 4/2 chị mang biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện đến trụ sở Đội CSGT-TT quận Hồng Bàng để xin quyết định xử phạt, hoàn tất thủ tục nhưng không nhận được quyết định xử phạt dù đã hết thời hạn (7 ngày) với lý do không có GPLX. Cho rằng cán bộ CSGT-TT quận Hồng Bàng vi phạm quy trình xử phạt, sách nhiễu người vi phạm, nữ tài xế đã khiếu nại.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn nữ tài xế ở Hải Phòng. Ảnh: Cắt từ clip



Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Đội CSGT-TT quận Hồng Bàng cho biết, thời điểm tổ công tác dừng xe, chị N.T.H có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia (mặt đỏ và có mùi rượu bia) nên đã yêu cầu đo nồng độ cồn.

...

Kết quả thể hiện 0,415mg/l khí thở, vượt kịch khung xử phạt. Sau khi có kết quả, nữ tài xế có gọi điện nhờ người thân hỗ trợ nhưng tổ công tác đã giải thích quy định và kiên quyết xử lý nghiêm.

Về khiếu nại không cung cấp tem kiểm định máy đo, kế hoạch xử lý vi phạm, đại diện Đội CSGT-TT quận Hồng Bàng cho biết, tại thời điểm kiểm tra nữ tài xế chấp hành mọi yêu cầu, không có phản ứng gì và đồng ý với kết quả, ký biên bản vi phạm.

Theo lãnh đạo Đội CSGT-TT quận Hồng Bàng, ngày 4/2 nữ tài xế đến trụ sở đơn vị để hoàn tất thủ tục và thông báo không có GPLX. Đơn vị đã hướng dẫn nữ tài xế xác nhận bằng văn bản không có GPLX để làm rõ khung phạt và có căn cứ ban hành quyết định xử phạt, tránh tình trạng giấu, né việc tước bằng 23 tháng. Lúc này, nữ tài xế phản ứng và cho rằng mình bị “gây khó khăn”.

Tại buổi làm việc với nữ tài xế, cán bộ tiếp người vi phạm cũng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng, video ghi lại toàn bộ quá trình kiểm tra, đo nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện. Nữ tài xế cũng đã thừa nhận kết quả này và ký biên bản vi phạm hành chính.

Trong buổi trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội CSGT-TT quận Hồng Bàng cũng cung cấp đầy đủ tài liệu, kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm, tem kiểm định thiết bị đo, kết quả phiếu đo, ID máy đo nồng độ cồn. Đồng thời khẳng định, đơn vị đã thực hiện đúng quy trình kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với nữ tài xế.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong