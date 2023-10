Nữ giáo viên tố cáo chồng cũ ‘b.ắ.t c.ó.c’ 2 con

Cô Nguyễn Thị H.H. đến trực tiếp tại VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ để phản ánh việc chồng cũ bắt giữ con trái phép. (Ảnh: T.H)



Gục ngã vì bị “cướp” mất con

Mấy tháng trôi qua, cô Nguyễn Thị H.H. (SN 1993, đang công tác tại một trường tiểu học ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhiều đêm ròng thức trắng, rơi nước mắt thương nhớ các con. Mặc dù đã gõ cửa cầu cứu các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chỉ là vô vọng, điều đó khiến cô suy sụp về mặt tinh thần.

Sau nhiều lần nhờ sự can thiệp của các cấp có thẩm quyền không có kết quả, cô H. đã tìm đến Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ Khu vực Bắc Trung bộ để phản ánh, tố cáo về việc bị chồng cũ bắt giữ trái phép 2 đứa con của mình.

Theo trình bày của cô H., tháng 5/2018, cô kết hôn với anh Phạm Văn Tr. (trú xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Đến tháng 10/2018, vợ chồng cô H. sinh được cháu gái đầu lòng là cháu Nguyễn M.T.

“Sau khi sinh con được ít tháng, vì chồng bận đi công tác xa nên tôi đã đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) để tiện chăm sóc. Quá trình đi làm giấy khai sinh, chồng có dặn vì đặc thù công việc của anh ấy nên không ghi tên bố vào do chúng tôi có bầu trước hôn nhân”, cô H. kể.

Theo giấy khai sinh do gia đình cô H. cung cấp, cả 2 cháu M.T. và N.A. đều không có tên bố. (Ảnh: T.H)



Cũng theo cô H., do cuộc sống hôn nhân không êm thuận, đầu năm 2020, anh Tr. đã có đơn gửi lên TAND huyện Minh Hóa yêu cầu ly hôn. Trong đơn, anh Tr. không trình bày giữa 2 người đã có một con chung.

Ngày 7/2/2020, TAND huyện Minh Hoá có Quyết định ly hôn số 07/2020/QĐST-HNGĐ đối với vợ chồng cô H. Trong quyết định này nêu rõ về con chung không có nên không yêu cầu Tòa giải quyết.

Sau khi ly hôn, giữa cô H. và anh Tr. vẫn thường xuyên qua lại, đến tháng 10/2021, cô H. tiếp tục sinh cháu thứ hai là Nguyễn N.A., trong giấy khai sinh của cháu N.A. cũng không có tên bố.

Cuối năm 2022, cả 3 mẹ con cô H. chuyển đến sinh sống và công tác tại xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Cháu M.T. học mầm non, còn cháu N.A. phải thuê người ở nhà trông giữ. Cách đây ít tháng, cô H. đã lập gia đình với người đàn ông khác.

Tháng 6/2023, anh Tr. ra Hà Tĩnh xin đón hai cháu đưa về nhà nội ở xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) chơi hè. Tuy nhiên, sau đó cô H. đã nhiều lần đến nhà bố mẹ đẻ của anh Tr. xin đón con về để cho các cháu học tập nhưng bị chửi bới, xúc phạm và ngăn cản không cho gặp con.

Gia đình chị H. luôn thương nhớ, lo lắng cho 2 con bởi các cháu đã có thời gian dài được chăm sóc tại nhà ông bà ngoại. (Ảnh: T.H)



“Từ ngày bị ngăn cản không được gặp con, tôi đau đớn vô cùng. Nhiều tháng qua, không đêm nào tôi có thể chợp mắt vì thương nhớ các con. Cháu thứ 2 thì đang bị giữ ở nhà bố mẹ anh Tr., còn cháu đầu không biết hiện tại ở đâu, có được học hành hay không nữa”, cô H. nghẹn ngào.

Cô H. cũng cho hay, về mặt pháp lý, gia đình chồng cũ không có cơ sở nào để giữ 2 cháu. Việc giữ các cháu là hoàn toàn trái với pháp luật nên cô đã nhiều lần nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Chờ phán quyết của toà?

...

Liên quan đến nội dung cô H. phản ánh, chúng tôi đã tìm về tận xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch), tỉnh Quảng Bình để xác minh thực hư thông tin.

Về các thủ tục giấy khai sinh của cháu M.T. và cháu N.A. theo xác nhận của bà Phan Thị Khánh Huyền – Phụ trách Tư pháp xã Trung Hóa, 2 giấy khai sinh của các cháu đều không có tên bố.

“Cháu đầu khi đi khai sinh thì phía gia đình của cháu khai rằng có xin giấy xác nhận tình trạng độc thân của cô H. để kết hôn nhưng sau đó không thực hiện nên không ghi tên bố.

Tuy nhiên, thời gian qua, khi anh Tr. có trình giấy kết hôn, chúng tôi đã yêu cầu gia đình chị H. đưa bản gốc đến để thực hiện thủ tục hủy nhưng họ không cung cấp, hiện chúng tôi cũng đã xin ý kiến Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình để xử lý trường hợp này”, bà Huyền nói.

Cũng theo bà Huyền, về cháu thứ 2 của cô H., không có tên bố trong giấy khai sinh là hoàn toàn hợp lý, bởi cô H. sinh cháu N.A. sau khi ly hôn đã hơn 1 năm.

Các thủ tục khai sinh cho cháu M.T. và N.A. đều được thực hiện tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: T.H)



Để nắm rõ thông tin một cách đa chiều, chúng tôi đã trực tiếp đến gia đình bố mẹ anh Tr. ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, qua trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tr. (bố đẻ của anh Tr.) cho biết, hiện tại cháu N.A. đang ở với ông bà, còn cháu M.T. thì bố đưa đi đâu không rõ.

PV liên hệ với anh Tr. qua điện thoại thì được anh này cho rằng, việc chị H. tố cáo là không đúng với sự thật. Việc anh đưa 2 cháu về là để tiện chăm sóc, nuôi dưỡng, vì chị H. hiện đã đi lấy chồng khác chứ không phải tôi giữ con trái phép.

“Hiện cháu M.T. đang sống với tôi ở Hà Nội, được học hành đầy đủ, còn cháu N.A. vì điều kiện chưa cho phép nên để ở nhà cho ông bà nội chăm sóc.

Việc cháu đầu không có tên bố trong giấy khai sinh là do gia đình bên ngoại khi đi làm thủ tục đã cố tình khai gian dối. Tôi cũng đã có đề nghị Tư pháp xã Trung Hóa làm rõ việc này. Còn cháu N.A. do được sinh sau ly hôn nhưng tôi đã đưa đi xét nghiệm AND, kết quả đó là con ruột của tôi nên tôi có quyền nuôi cháu”, anh Tr. nói.

Anh Tr. cũng cho rằng, vì chị H. đã đi lấy chồng khác nên nếu muốn nuôi các cháu thì chị H. phải kiện ra tòa để tòa phân xử rõ ràng, khi đó anh Tr. sẽ thực hiện theo phán quyết của tòa.

Về việc xử lý nội dung tố cáo của cô H., Đại úy Ngô Quang Dũng, Trưởng Công an xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch) xác nhận, thời gian qua, anh Tr. có đưa 2 cháu về nhà bố mẹ đẻ trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận đơn của cô H., phía công an xã đã nhiều lần đến gia đình bố mẹ anh Tr. để giải quyết nhưng họ đều trốn tránh.

“Đến trực tiếp thì họ trốn tránh nên chúng tôi đã nhiều lần gửi giấy mời nhưng họ cũng không hợp tác, không đến trụ sở công an để làm việc”, Đại úy Dũng nói.

Cũng theo Trưởng Công an xã Quảng Hợp, hiện đơn vị đã báo cáo và xin ý kiến của Công an huyện để xử lý vụ việc này.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tác giả: Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại