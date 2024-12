NÓNG: Mỹ kết luận COVID-19 không từ động vật, có thể liên quan 'tai nạn nghiên cứu' của Trung Quốc

Trung Quốc nhiều lần bác bỏ Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng về báo cáo trên. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc virus gây bệnh COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tháng 4-2023, Bắc Kinh cảnh báo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không nên chính trị hóa nguồn gốc COVID-19 và không trở thành công cụ của một quốc gia khác. Họ kêu gọi WHO quay trở lại lập trường khoa học và vô tư, sau khi các quan chức WHO cho biết việc nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 đã bị cản trở do thiếu dữ liệu từ những ngày đầu đại dịch. Trước đó, ngày 17-6-2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng các nhà khoa học làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán nên được trao giải Nobel về y học thay vì bị đổ lỗi, vì là những người đầu tiên phát hiện trình tự gene của virus SARS‑CoV‑2 gây dịch COVID-19. Bà Thạch Chính Lệ, nhà khoa học được mệnh danh "người dơi" tại Viện Virus học Vũ Hán, cũng đã lên tiếng phủ nhận giả thuyết virus SARS‑CoV‑2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Ngày 28-5-2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói truy tìm nguồn gốc COVID-19 là một vấn đề khoa học, nhưng Mỹ lại để nhân viên tình báo làm việc này.