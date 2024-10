NÓNG: Án mạng 2 người chết nằm dưới sàn phòng karaoke

Hiện trường vụ án - Ảnh: QH

Chiều 21-10, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke I. ở khối 2, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), khiến ba người thương vong.

Điều tra vụ án mạng 2 người chết, một người bị thương trong quán karaoke - Video: HOÀNG TÁO

Theo tin báo, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, trong phòng hát, ba người trên được phát hiện nằm dưới sàn, người có nhiều vết thương và đầy máu.

Tại đây cũng phát hiện một con dao bằng kim loại, cán gỗ.

Các nạn nhân tử vong gồm bà H.T.H.T. (45 tuổi) và N.Q.S. (54 tuổi, cùng trú khối 1, thị trấn Khe Sanh), ông H.V.P. (49 tuổi, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh) đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa cho hay, khoảng 15h45 cùng ngày, trung tâm này tiếp nhận 3 bệnh nhân vào cấp cứu. Trong đó, 2 người tử vong ngoại viện.

Người còn lại bị một vết thương đằng trước cổ, bệnh nhân còn kích thích, các chức năng sống như mạch, nhiệt, huyết áp bình thường nhưng gọi hỏi không biết. Trung tâm này đã sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị lúc 16h.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân này ngay khi nhập viện đã được người nhà yêu cầu chuyển tuyến và được người nhà đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Công an Quảng Trị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân tụ tập bên ngoài quán karaoke xảy ra án mạng - Ảnh: ĐGH







Tác giả: HOÀNG TÁO

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ