Nở rộ trào lưu bánh Trung thu 'socola Dubai'

Bánh Trung thu "socola Dubai" tạo nên cơn sốt cho mùa Trung thu năm nay. Ảnh: CNN



Theo CNN, ý tưởng bánh Trung thu "socola Dubai" đến từ Conspiracy Chocolate, một thương hiệu thủ công do cặp đôi mê socola Amit Oz và Celine Herren sáng lập năm 2018.

Trước đây, họ từng làm bánh Trung thu truyền thống nhân hạt sen, trứng muối trong lớp vỏ mềm. Nhưng năm nay, cặp đôi muốn "vui hơn, dễ tiếp cận hơn".

Sau 4 tháng thử nghiệm, thương hiệu cho ra đời chiếc bánh Trung thu lấy cảm hứng từ thỏi socola của FIX Dessert (Dubai), giảm độ ngọt, loại bỏ sốt bơ vừng và tập trung vào hương vị hạt dẻ cười nhờ lớp nhân thủ công.

Bên trong, lớp mứt mâm xôi bọc socola đen tạo điểm nhấn chua nhẹ, gợi hình ảnh vầng trăng tròn vốn được tượng trưng bằng lòng đỏ trứng muối trong bánh truyền thống.

"Bánh Trung thu mang nhiều ý nghĩa văn hóa, chúng tôi cần tôn trọng truyền thống đó", Oz chia sẻ.

Không chỉ Conspiracy Chocolate, nhiều tiệm bánh ở Hong Kong như Dulce Vida hay Soulgood Bakery cũng tung ra bánh Trung thu phiên bản "socola Dubai".

"Thị trường bánh Trung thu không còn sôi động như trước, doanh số năm 2024 giảm 9%. Nhưng thương hiệu của chúng tôi định vị là phải luôn đổi mới", Anjaylia Chan, người sáng lập Soulgood Bakery, nói. Năm nay, họ ra mắt bánh trung thu phô mai basque với 7 hương vị, trong đó có hạt dẻ cười Dubai.

Các khách sạn lớn cũng nhập cuộc cơn sốt bánh Trung thu năm nay. Mandarin Oriental Kuala Lumpur có bánh "socola Dubai", Singapore Marriott Tang Plaza tung hương vị socola muối biển với hạt dẻ cười kunafa, còn Four Seasons Singapore giới thiệu phiên bản riêng với socola pistachio (hạt dẻ cười).

"Những hương vị mới khơi gợi tò mò, nhưng bánh truyền thống vẫn là trụ cột của mùa lễ", Summer Lo, Giám đốc ẩm thực Four Seasons Singapore, nhận định.

Thực đơn bánh Trung thu của các thương hiệu trải dài từ vị "socola Dubai", sầu riêng đến nhân hạt sen truyền thống. Ảnh: CNN.

Không ít nhà sản xuất, từ Häagen-Dazs đến Maxim's, đều thêm hạt dẻ cười vào công thức năm nay. Theo giáo sư Mandy Hu (Đại học Trung văn Hong Kong), đây là cách các thương hiệu "làm mới" để thu hút khách hàng trẻ.

"Nếu muốn nổi bật, bạn phải mang đến điều khác biệt", bà nói.

Sức nóng của "socola Dubai" không chỉ dừng ở cảm hứng. Nhu cầu quá lớn đã dẫn đến hàng nhái, thậm chí Anh phải thu hồi một lô bánh kẹo giả mạo nhãn hiệu Ả Rập Le Damas.

Tác giả: Đan Châu

Nguồn tin: znews.vn

