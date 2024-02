Nhiều trường ĐH không xét tuyển bằng học bạ

Tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thông tin năm 2024 dự kiến tuyển 7.650 sinh viên, tăng 150 chỉ tiêu so với năm trước. Trường ĐH Ngoại thương dự kiến tuyển 4.130 chỉ tiêu cho cả trụ sở chính và hai cơ sở ở TP HCM, Quảng Ninh trong năm 2024, cao hơn năm ngoái 30 chỉ tiêu. Trường ĐH Phenikaa thông báo tuyển 9.896 chỉ tiêu cho 48 ngành/chương trình đào tạo, tăng 2.228 chỉ tiêu so với năm 2023. Tổng chỉ tiêu của Trường ĐH Giao thông Vận tải năm 2024 là 6.000, tăng 200 so với năm 2023. Trong đó, cơ sở chính ở Hà Nội là 4.500 chỉ tiêu, Phân hiệu TP HCM là 1.500 chỉ tiêu. Ở phía Nam, Trường ĐH Công Thương TP HCM cho biết dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2024 của trường là 7.000, tăng 2.000 chỉ tiêu so với năm ngoái.