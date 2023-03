Nhà thầu "mượn" đường thi công cao tốc nhưng mãi... không hoàn trả, Bộ GTVT nói gì?

...

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.



“Cử tri nhiều lần kiến nghị các đơn vị thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoàn trả các tuyến đường dân sinh đã mượn để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công (23 tuyến đường dân sinh với hơn 55,6 km), xây dựng một số đoạn kênh mương thoát nước để khắc phục ngập úng, khắc phục các điểm gây tắc nghẽn hệ thống tưới tiêu. Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, từ quý III/2022 sẽ xem xét, xử lý tất cả các tồn tại, vướng mắc của dự án trên địa bàn Quảng Ngãi. Tuy nhiên, đến nay đã hết năm 2022 nhưng VEC vẫn chưa thực hiện những nội dung cam kết nêu trên”, cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị.



Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT cho biết, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là dự án) do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp làm chủ đầu tư; đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài 40,1km (từ Km99+500 đến Km139+520), gồm 03 gói thầu xây lắp chính (A1, A2 và A3).



Theo báo cáo của VEC, trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi, các nhà thầu thi công dự án (sau đây gọi tắt là nhà thầu) sử dụng 23 tuyến đường địa phương với tổng chiều dài khoảng 55,6 km để phục vụ thi công dự án. Năm 2018, các nhà thầu đã sửa chữa hoàn trả 7 tuyến với tổng chiều dài là 20,4 km (trong đó có 1 tuyến đường nhà thầu sửa chữa hoàn trả được 0,5 km/tổng chiều dài là 1,0 km). Hiện nay, địa phương đã thực hiện nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường (trong đó có 12 tuyến đường với tổng chiều dài là 30,6 km chưa được nhà thầu sửa chữa hoàn trả, bao gồm cả đoạn 0,5 km còn lại của tuyến đường nhà thầu đang sửa chữa hoàn trả dở dang nêu trên).



Như vậy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn lại 4 tuyến với tổng chiều dài khoảng 4,6 km chưa được nhà thầu sửa chữa hoàn trả hoặc địa phương chưa nâng cấp, cải tạo.



Theo quy định của các hợp đồng xây lắp thuộc dự án, các nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa hoàn trả các đường của địa phương được nhà thầu mượn, sử dụng phục vụ thi công dự án. Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo VEC để yêu cầu các nhà thầu thực hiện. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân: Vướng mắc nguồn vốn; thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp đã hết; Tư vấn giám sát đã dừng thực hiện hợp đồng,... nên đến nay các nhà thầu chưa tiếp tục thực hiện sửa chữa hoàn trả các tuyến đường còn lại.



Trong thời gian tới, sau khi các vướng mắc về nguồn vốn cho dự án được giải quyết, Bộ GTVT sẽ đôn đốc VEC chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương còn lại nêu trên đúng như cam kết.



Về đề nghị xây dựng một số đoạn kênh mương thoát nước để khắc phục ngập úng, khắc phục các điểm gây tắc nghẽn hệ thống tưới tiêu, theo báo cáo của VEC, tại đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống kênh, mương và hệ thống tưới, tiêu phục vụ canh tác của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã được thiết kế và thi công cơ bản đầy đủ, đảm bảo khả năng thoát nước và khả năng tưới, tiêu nước phục vụ canh tác của người dân khu vực dự án đi qua. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và phát sinh vướng mắc về nguồn vốn sau ngày 29/4/2019 như nêu trên nên đến nay vẫn còn 2 vị trí kênh, mương với tổng chiều dài là 119,6 m chưa thi công.



Trong thời gian tới, sau khi các vướng mắc về nguồn vốn cho dự án được giải quyết, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc VEC chỉ đạo các Nhà thầu tiếp tục thi công các vị trí kênh, mương còn lại đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.



Ngoài ra, sau khi nhận được phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, phát hiện, ghi nhận và chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tuyến đường cao tốc nạo vét, phát quang, khơi thông một số vị trí kênh, mương bị bồi lấp, cỏ mọc cản trở dòng chảy.





