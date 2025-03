Nguyên giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng

Ngày 29/3, Cục ANĐT, Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm LLTP quốc gia; Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Văn phòng công chứng Lại Khánh và một số tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan ANĐT, Bộ Công an xác định, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực cấp phiếu LLTP có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm; với số tiền nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng để làm dịch vụ giải quyết hơn 55 nghìn hồ sơ cấp phiếu LLTP.

Đối tượng Hoàng Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Hoàng Quốc Hùng (SN 1963), nguyên Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia cùng 21 bị can về 3 tội danh gồm "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong đó, 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” gồm Hoàng Quốc Hùng; Phạm Quang Hậu (SN 1978, trú tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội), cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco; Lương Nhân Hòa (SN 1978), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia; Nguyễn Đình Cảnh (SN 1991), nguyên Phó trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp, Trung tâm LLTP quốc gia.

Phạm Quang Hậu (trái) và Nguyễn Xuân Thọ là các đối tượng làm dịch vụ xin cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” gồm Nguyễn Xuân Thọ (SN 1988), đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco; Nguyễn Quốc Huy (SN 1991, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa); Nguyễn Ngọc Thư (SN 1988, trú tại quận Nam Từ Liêm); Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Cường (SN 1991), biên tập viên Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp; Nguyễn Lê Thành (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai); Tạ Thị Trang (SN 1995, trú tại quận Hà Đông); Đinh Văn Dư (SN 1990, trú tại huyện Gia Lâm); Hà Thanh Hằng (SN 1995, trú tại quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Văn Hướng (SN 1987), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Gia Hợp; Nguyễn Thị Ngọc (SN 1982), chuyên viên Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp TP Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1980), nguyên cán bộ Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Phương Nam (SN 1974), nguyên Phó trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP Hà Nội; Nguyễn Tú Anh (SN 1989, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Trương Thị Nga (SN 1957), nguyên công chứng viên; Lại Hồng Khánh (SN 1950), nguyên công chứng viên; Lương Minh Sơn (SN 1971), nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm và Vũ Nam (SN 1976), nguyên công chứng viên.

Cơ quan ANĐT, Bộ Công xác định, từ năm 2015 đến tháng 7/2023, Hùng là Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia, trực tiếp chỉ đạo và quyết định mọi vấn đề liên quan đến công tác cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia, có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký phiếu LLTP.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, Hùng được sự giúp sức của các bị can Phạm Quang Hậu, Lương Nhân Hòa và Nguyễn Đình Cảnh đã nhiều lần nhận tiền hối lộ của 14 bị can (gồm: Nguyên Xuân Thọ, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Thư, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Lê Thành, Tạ Thị Trang, Đinh Văn Dư, Hà Thanh Hằng, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hiên, Nguyễn Phương Nam, Nguyên Tú Anh) và một số cá nhân, doanh nghiệp khác để cấp phiếu LLTP trái quy định pháp luật.

Trong đó, Hùng được Hậu giúp sức, nhận hối lộ hơn 32 tỷ đồng để giải quyết hơn 40 nghìn hồ sơ cấp phiếu LLTP; Hùng được Hòa và Phạm Hậu giúp sức nhận hối lộ hơn 8,2 tỷ đồng để giải quyết hơn 10 nghìn hồ sơ cấp phiếu LLTP; Hùng được Cảnh và Hậu giúp sức nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng đề giải quyết hơn 4.678 hồ sơ cấp phiếu LLTP.

Cơ quan ANĐT, Bộ Công an xác định, bị can Hùng được sự giúp sức của các bị can Hậu, Hòa và Cảnh đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 43 tỷ đồng. Trong đó, Hùng chiếm hưởng hơn 38 tỷ đồng; số tiền còn lại hơn 4,9 tỷ đồng, Hậu, Hòa, Cảnh chia nhau chiếm hưởng.

Năm 2019, Phạm Quang Hậu từng có thời gian làm lái xe riêng cho Hùng. Trong quá trình này, Hậu được Hùng bàn bạc, thỏa thuận để Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu LLTP từ người có nhu cầu và chi phí do Hậu tự thỏa thuận với khách hàng. Nhưng trong tổng số tiền này, Hậu phải đưa cho Hùng là 700 nghìn đồng/1 hồ sơ/1 phiếu LLTP và cho Hậu tự quyết định phần hưởng lợi của mình.

Ngoài việc giúp sức cho Hùng thực hiện hành vi trên, Hậu còn được Hòa, Cảnh liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận cùng nhận hối lộ và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn qua Hòa, Cảnh xin cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia.

