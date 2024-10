Nhận hối lộ hơn 24 tỉ đồng, cựu bí thư và chủ tịch Bắc Ninh sắp hầu toà

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn (cựu phó tổng giám đốc AIC) đang bỏ trốn. Cả hai người đều đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã, trong đó bị can Nhàn đang bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế và truy nã đặc biệt. VKSND tối cao kêu gọi bị can Nhàn và ông Sơn (đang bỏ trốn) đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú để được hưởng khoan hồng. Nếu họ vẫn bỏ trốn sẽ bị coi là "từ bỏ quyền tự bào chữa" và vẫn phải đưa ra truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.