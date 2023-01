Người đàn ông bị truy sát ngay tại nhà riêng

Ngày 30/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Đức Hoàn - Chủ tịch UBND phường Hà An (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết Công an thị xã Quảng Yên đang thụ lý vụ việc một người đàn ông bị 2 đối tượng mang dao tới tận nhà truy sát trong đêm.

Hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ clip).



Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 19h30 ngày 29/1, tại khu vực Bờ máng thuộc khu 2, phường Hà An, anh Nguyễn Hữu T. (40 tuổi, trú tại phường Hà An) bị Nguyễn Hữu C. (34 tuổi, ở phường Hà An) cùng một thanh niên khác dùng dao truy sát tại nhà riêng.

"Quá trình xô xát, anh T. bị 2 đối tượng đâm gây thương tích và sau đó nạn nhân phải nhập viện Bãi Cháy để chữa trị. Rất may nạn nhân mặc áo khoác dày nên nhát đâm không trúng chỗ hiểm, không gây ảnh hưởng tới tính mạng", vị lãnh đạo phường Hà An nói.

Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, các đối tượng hung hãn đuổi theo, khống chế anh T. và gây thương tích. Rất may khi nạn nhân bị đối tượng đuổi đánh, người dân phát hiện liền hô hoán can ngăn nên không xảy ra án mạng.

Vụ việc đang được Công an thị xã Quảng Yên làm rõ.

