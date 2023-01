Lời khai của hung thủ dùng dao truy sát gia đình nhà vợ

Vào khoảng 9h45’ ngày 9/1, tại thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, đối tượng Hoàng Văn Phi (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) nghi do mâu thuẫn gia đình nên đã cầm dao sang nhà bố vợ là ông H (SN 1958 ở xã Đức Hòa) để "nói chuyện".

Khi sang đến nơi, đối tượng vung dao chém ông H, con trai ông H và cháu bé (SN 2020) là cháu nội của ông H, khiến 3 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Phi bị Công an và người dân bắt giữ ngay sau đó. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Đối tượng Phi.



Thông tin với phóng viên, đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho biết, qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận: Từ đầu năm 2021, Phi thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau với vợ. Ngày 7/1, do bị đau đầu, Phi nghi ngờ vợ cho thuốc độc vào nước hại mình và cho rằng gia đình nhà vợ xúi giục nên khoảng 9h45’ ngày 9/1, đối tượng đi xe máy một mình, mang theo dao loại bản to chặt xương đến nhà bố vợ.

...

Khi đến nơi, thấy ông H đứng ở sân, Phi dùng dao chém vào đầu ông H và chém liên tiếp vào đầu cháu nội ông H đang đứng ở gần đó. Lúc này, ông H lao đến ngăn cản thì hung thủ quay lại chém ông H thêm 2 phát nữa, làm ông H ngồi sụp tại chỗ.

Anh Nguyễn Quốc D (SN 1989, con ông H), từ trong nhà chạy ra bị Phi dùng dao chém vào đầu. Anh D bỏ chạy vào phòng ngủ liền bị Phi đuổi theo chém vào sau gáy. Khi hai bên đang giằng co thì người dân đã xông vào giằng được dao của Phi. Sau khi nhận được tin, Công an huyện Sóc Sơn đã đến hiện trường cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án, xử lý nghiêm đối tượng gây án.



Tác giả: Hoàng Phong

Nguồn tin: cand.com.vn