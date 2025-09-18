Ngôi trường sót lại sau cuộc chiến 81 ngày đêm ở Quảng Trị

Theo tư liệu ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, trong 81 ngày đêm (28/6-16/9/1972), tổng số bom, đạn Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ném xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị rộng hơn 3 km2 bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử. Trong đó có 328.000 tấn bom, 552.000 viên đạn pháo 105 mm; 55.000 viên đạn 155 mm... Máy bay Mỹ oanh kích 1.650 lần, máy bay Việt Nam Cộng hòa 594 lần.

Thành cổ cũng như thị xã Quảng Trị gần như bị san phẳng. Trường Bồ Đề là công trình hiếm hoi còn giữ được một số hạng mục. Trong ảnh, tên trường Bồ Đề còn sót lại chữ Ê.