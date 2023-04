Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông làm chết hơn 11 tấn tôm

Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận) thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Trí (49 tuổi, trú xã Tân Phước, thị xã La Gi) để điều tra về hành vi "Huỷ hoại tài sản".



Theo điều tra, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với ông T.X.H. là quản lý hồ tôm cho ông T.V.C (cùng trú thị xã La Gi) nên khoảng 2 giờ ngày 12-3, Trí đem theo 3 chai thuốc trừ sâu đến khu vực nuôi tôm của ông H. và ném xuống 3 hồ tôm với mục đích đầu độc.

Công an đọc lệnh bắt bị can Trần Hữu Trí. Ảnh: CA



Sáng cùng ngày, gia đình ông T.X.H đến công an trình báo tôm đang nuôi trong 3 hồ của gia đình bị chết toàn bộ, tổng thiệt hại khoảng gần 11,4 tấn, trị giá hơn 1,6 tỉ đồng. Tại hiện trường, công an thu giữ các vỏ chai thuốc trừ sâu đã khui nắp dưới các hồ nuôi.

... Hiện trường ao tôm bị đầu độc. Ảnh: Lê Long



Hai ngày sau, Trần Hữu Trí đã đến cơ quan Công an tự thú về hành vi phạm tội. Sau thời gian tạm giữ hình sự, đến ngày 23-3, Cơ quan Công an cho đối tượng tại ngoại, đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ và kết quả giám định độc chất.



Đến ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Trí để điều tra về hành vi "Huỷ hoại tài sản".



Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động